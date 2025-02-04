Как проиндексируют пенсии

Окончательный размер повышения пока неизвестен – его рассчитают в конце февраля – в начале марта, передает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Он будет зависеть от уровня инфляции за год и среднего роста зарплат, с которых платят единый социальный взнос.

Заметьте! Эксперты прогнозируют, что пенсии увеличатся примерно на 10%. В то же время закон предусматривает минимальное повышение на 100 гривен и максимальное – не более 1 500 гривен. Однако индексация коснется не всех пенсионеров.

Кого индексация не коснется

Некоторые пенсионеры могут не почувствовать индексации, поскольку повышение касается только основного размера пенсии, рассчитанного по пенсионной формуле, без учета доплат и надбавок.

Например, если пенсия по расчетам составляет 1 230 гривен, а благодаря доплатам ее доводят до минимального уровня 2 361 гривна, то после индексации на 10% основной размер вырастет до 1 353 гривен. Однако доплата просто уменьшится, и общий размер пенсии останется тем же – 2 361 гривна.

Заметьте! Индексация предусмотрена для осовременивания пенсий, назначенных в предыдущие годы. Поэтому пенсионеры, которые вышли на пенсию в течение последних трех лет, не получат перерасчета.