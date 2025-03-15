Основные боевые действия сосредоточены в Курской области. ISW не подтверждает информацию о значительном окружении украинских военных. Хотя россияне продвинулись к международной границе в Курской области, ВСУ все еще сохраняют там некоторые позиции. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на ISW.

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Обзор ситуации на фронте в Украине от 15 марта

За прошедшие сутки российские войска продолжали наступление на севере Сумской области . Небольшие десантные группы врага пытались осуществить наступление на север Сумской области и продвинуться в направлении Новенького и Журавки, но украинские войска держат ситуацию вдоль международной границы в Черниговской области под контролем.

. Небольшие десантные группы врага пытались осуществить наступление на север Сумской области и продвинуться в направлении Новенького и Журавки, но украинские войска держат ситуацию вдоль международной границы в Черниговской области под контролем. 13 и 14 марта российские войска наступали в районе Волчанска в Харьковской области.

Также оккупанты вели наступательные действия у Красного Первого, Дорошевки и Голубовки и в районе Петропавловки. Украинские силы провели контратаки у дороги Р-79 "Дворичная – Купянск". Наступали россияне и в направлении Боровой , но подтвержденных наступлений не совершили. Украинские силы контратакуют вблизи Богуславки.

, но подтвержденных наступлений не совершили. Украинские силы контратакуют вблизи Богуславки. Российская армия, вероятно, продвинулись на Лиманском направлении вблизи Новолюбовки. Враг вел там разведку, но не смог закрепиться. Оккупанты действуют возле Ямполовки и Торского.

вблизи Новолюбовки. Враг вел там разведку, но не смог закрепиться. Оккупанты действуют возле Ямполовки и Торского. Геолокационные кадры показывали, что россияне недавно продвинулись в Васюковку, что недалеко от Северска . Они также наступали в районе Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского. На этом направлении российские войска проводят штурмы и используют больше БпЛА, пытаясь обстреливать Белогоровку.

13 и 14 марта российские войска проводили наземные атаки вблизи Часового Яра , но не продвигались.

Российские и украинские войска недавно продвинулись на Торецком направлении . Оккупанты имеют успехи возле Озаряновки и, вероятно, продвинулись в лесу Торецка.

ISW скрыла оценку продвижения россиян вблизи шахты "Центральная" в Торецке, ведь доказательств присутствия там россиян не обнаружили. Зато враги совершили наземные атаки у Дачного, Крымского, Дружбы и Сухой Балки. ВСУ продолжают контратаки под Торецком.

Боевые действия в Украине и России за 14 марта / Карты ISW

Россияне недавно продвинулись в Звёздном возле Покровска и вблизи Удачного. Оккупанты атаковали в районе Водяного Второго, Елизаветовки, Свиридоновки, Проминя; возле Лысовки, Шевченко, Песчаного, Звериного, Котлиного, Александрополя, Тарасовки, Удачного, Котляровки, Новоалександрополя, Новосергиевки, Троицкого, Успеновки 13 и 14 марта. Российские силы еще не достигли значительных успехов в районе самого Покровска.

Российские войска продолжали наступление на Кураховском направлении , но не продвинулись. Оккупанты наступали в районе Андреевки, Алексеевки и Константинополя. Также враг двигался в направлении Большой Новоселки, но подтвержденного продвижения не сделал.

Оккупанты наступали возле Бурлацкого, Свободного Поля, Новоселки, Новополя и Ровнополя. ВСУ контратаковали к западу от Бурлацкого.

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземных обстрелах на Гуляйпольском направлении .

14 марта российские войска продолжили наземные атаки на западе Запорожской области, но не продвигались. Оккупанты атаковали вблизи Пятихаток, Степного, Щербаков, Малых Щербаков и Каменского, Новоандреевки и Малой Токмачки.

Институт изучения войны подытожил, что ВСУ недавно продвинулись в Торецке, а российские оккупанты – вблизи Северска и Покровска.