Представитель ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что российские войска малыми штурмовыми группами пытаются заходить на территорию Сумской области в направлениях населенных пунктов Новенькая и Журавка. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на эфир телемарафона.

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Россияне расширяют зону боевых действий

По словам Демченко, дальше фиксируют попытки малых штурмовых групп зайти на нашу территорию, подойти к украинской границе.

Собственно, их задача остается неизменной: максимально глубоко, насколько это возможно, зайти на территорию Сумской области, в направлении населенного пункта Новенькое или же немного левее – в направлении населенного пункта Журавка,

– добавил он.

Демченко отметил, что оккупанты таким образом накапливают силы и расширяют зону активных боевых действий.

Он также очертил, что за прошедшие дни примерно 15 военнослужащих России ликвидировали, более 10 россиян получили ранения и были вынуждены отойти от территории Украины.

Кроме этого, россияне не используют бронированную технику или транспортные средства для продвижения, потому что этого не позволяет местность.

В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из восьми населенных пунктов Юнаковской и Миропольской общин. Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх отметил, что российские войска не пересекли границу, но возросла активность диверсионных групп и авиационных ударов.