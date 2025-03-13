Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую ОВА.

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На Сумщине проводят эвакуацию

Решение о проведении эвакуации прокомментировал начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

Сегодня был проведен Совет обороны области, где вопрос безопасности ситуации был ключевым. Заслушивалась оценка обстановки со стороны всех военных структур и сил безопасности,

– сказал он.

По оперативным данным украинских военных, ситуация на границе остается напряженной, но контролируемой.

Глава ОВА подчеркнул, что подразделения российской армии не пересекли границу и не захватили ни одного населенного пункта на территории Сумской области. Он также призвал жителей Сумщины не доверять вражеским ИПСО, а пользоваться только официальными источниками информации.

В то же время Владимир Артюх подчеркнул, что в приграничных районах повысилась интенсивность диверсионных групп противника и интенсивность действий авиационных средств поражения – КАБов и FPV-дронов. По его словам, от этих враждебных действий мирное население возможно защитить только проведя эвакуацию жителей приграничья.

В ближайшее время необходимо будет эвакуировать 543 человека, в том числе и детей,

– сообщили в Сумской ОВА.

Владимир Артюх призвал жителей приграничных общин с пониманием отнестись к процессу эвакуации и не подвергать опасности себя и своих родных.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что вражеские силы хотят перенести боевые действия из Курской области на территорию Сумской и Харьковской областей. Для этого противник применяет штурмовые подразделения воздушно-десантных войск и сил специальных операций.