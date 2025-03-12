Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

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Имеют ли россияне успех на Сумщине

Демченко рассказал, что россияне проводят десятки штурмовых действий по позициям украинских защитников, пытаясь вытеснить подразделения ВСУ из Курской области.

Оккупационные войска хотят окружить украинских военных, которые находятся на Курщине, или перерезать логистические пути.

Сейчас фиксируется попытка перехода границы маленькими штурмовыми группами врага по 2 – 3 военнослужащих, иногда по 5, которые имеют задачу максимально зайти вглубь на нашу территорию, накопиться, закрепиться и расширить зону боевых действий,

– рассказал Демченко.

Он добавил, что российские военные не имеют успеха на этом направлении и только за минувшие сутки было ликвидировано около 20 оккупантов.

Напомним, что по словам председателя Сумской ОВА Владимира Артюха, по состоянию на 11 марта российские войска не контролируют ни один населенный пункт в области. Он также добавил, что в селе Новеньком Юнаковской общины гражданского населения нет.