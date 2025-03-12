Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова соучредителя и аналитика Deep State Романа Погорелого в эфире национального марафона.

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Как враг ухудшал ситуацию для ВСУ в Курской области

Роман Погорелый отметил, что российские войска шли к тому, чтобы ухудшить ситуацию для наших военных в Курской области достаточно долго.

Еще буквально с первых дней операции они начали накопление сил своих для того, чтобы осуществлять наступательные действия и оттеснять наших военных. Но конкретно в плане логистики оно началось где-то с января, а с февраля начала меняться динамика – это начался тот пик (наступления врага – 24 Канал), когда он набирал обороты,

– отметил соучредитель Deep State.

Аналитик отметил, что оккупанты в Курской области осуществляли давление с левого нашего фланга на линии Погребки – Свердликово – Николаево-Дарьино.

"Там осуществлялось давление беспрестанно, у них там были достаточно существенные накопления, и когда они имели продвижение в сторону Свердиково, соответственно заняли его, там начались определенные проблемы, которые разворачивались уже и набирали обороты с поражением логистики", – пояснил Погорелый.

Соучредитель Deep State отметил, что особенно больше всего проблем для нас с логистикой начались тогда, когда оккупанты заняли район вдоль границы, где проходит линия населенных пунктов Журавка – Новенькое. Именно там уже увеличивались поражения логистики на трассе Юнаковка и в целом в направлении Суджи.

И постепенно-постепенно они (россияне – 24 Канал) наращивали свои экипажи FPV-дронов, затягивали туда в целом аэроразведку, ударные дроны и ситуация сложилась уже так, как она есть. А логистика она дала очень сильное влияние на то, как военные находятся непосредственно на Курщине, и сегодня мы видим, что наши военные постоянно вынуждены отходить, чтобы занять соответствующие рубежи и остановить то давление врага, который набрал тоже своего пика,

– отметил Роман Погорелый.

Аналитик отметил, что на карте можно увидеть, что наших военных с Курской области вытесняют достаточно быстро, поэтому карта 12 марта, скорее всего, будет меняться, потому что россияне заняли новую территорию.

По данным Погорелого, оккупанты уже заняли восточную часть города Суджи, и, к сожалению, пока это наступление и динамика не прекращается.