Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова співзасновника й аналітика Deep State Романа Погорілого в етері національного маратону.

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Як ворог погіршував ситуацію для ЗСУ у Курській області

Роман Погорілий зазначив, що російські війська йшли до того, щоб погіршити ситуацію для наших військових у Курській області досить довго.

Ще буквально з перших днів операції вони почали накопичення сил своїх для того, щоб здійснювати наступальні дії та відтісняти наших військових. Але конкретно в плані логістики воно почалося десь з січня, а з лютого почала змінюватись динаміка – це почався той пік (наступу ворога – 24 Канал), коли він набирав обертів,

– зазначив співзасновник Deep State.

Аналітик зауважив, що окупанти в Курській області здійснювали тиск з лівого нашого флангу на лінії Погребки – Свердликово – Миколаєво-Дар'їно.

"Там здійснювався тиск безперестанку, у них там були досить суттєві накопичення, і коли вони мали просування в сторону Свердикового, відповідно зайняли його, там почалися певні проблеми, які розгорталися уже і набирали обертів з ураженням логістики", – пояснив Погорілий.

Співзасновник Deep State наголосив, що особливо найбільше проблем для нас із логістикою почалися тоді, коли окупанти зайняли район вздовж кордону, де проходить лінія населених пунктів Журавка – Новеньке. Саме там уже збільшувалися ураження логістики на трасі Юнаківка і в цілому в напрямку Суджі.

І поступово-поступово вони (росіяни – 24 Канал) нарощували свої екіпажі FPV-дронів, затягували туди в цілому аеророзвідку, ударні дрони й ситуація склалася вже так, як вона є. А логістика вона дала дуже сильний вплив на те, як військові перебувають безпосередньо на Курщині, і сьогодні ми бачимо, що наші військові постійно змушені відходити, щоб зайняти відповідні рубежі й зупинити той тиск ворога, який набрав теж свого піка,

– зауважив Роман Погорілий.

Аналітик наголосив, що на карті можна побачити, що наших військових з Курщини витісняють досить швидко, тому мапа 12 березня, скоріш за все, буде змінюватися, тому що росіяни зайняли нову територію.

За даними Погорілого, окупанти вже зайняли східну частину міста Суджі, і, на жаль, поки цей наступ та динаміка не припиняється.