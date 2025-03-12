Російській армії вдалося просунутися на деяких напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.
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Яка ситуація на фронті
- Росія просувається у Курській області та могла почати наступ на Суджу. Геолокаційні кадри за 11 березня показують, що російські війська захопили Бондарєвку, Замостя та Махновку, а також просунулися в Зазулєвку, Колмакову та біля Куріловки.
- Російські війська продовжують проводити рейди вздовж кордону Сумської та Курської областей. Геолокаційні кадри за 10 березня, вказують на те, що ДРГ просунулася на південний захід від Тьоткіно.
- Загарбники продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулися там. 10 і 11 березня вони атакували біля Глибокого та Вовчанська.
- 11 березня ворожа армія продовжувала наступ на Куп'янському напрямку в районі Петропавлівки, Степової Новоселівки та Кругляківки, де також не мала просувань.
- Російські війська продовжували наступальні дії на Ізюмському напрямку в районі Лозової, Загризового, Богуславки та Греківки.
- Окупанти вели наступали й на Лиманському напрямку у напрямку Зеленої Долини та поблизу Нового, Новомихайлівки, Катеринівки, Ямполівки, Колодязів, Новолюбівки, Торського і Зарічного. Підтверджених наступів вони не зробили.
- Росіяни нещодавно просунулися на Сіверському напрямку на північ від Верхньокам'янського. Також вони наступали у районі Білогорівки, Верхньокам'янського та Федорівки.
- 11 березня ворог продовжував наступальні дії на Часівярському напрямку, але не просунувся. Атаки йшли біля самого Часового Яру, а також у бік Майського, поблизу Курдюмівки, Ступочок, Диліївки та Білої Гори.
- Водночас останнім часом ЗСУ просунулися на Торецькому напрямку на схід від Пантелеймонівки і до шахти "Центральна" в центрі Торецька. Про це свідчать геолокаційні кадри, опубліковані 6 і 9 березня. Однак атаки росіян там не припиняються, зокрема, під самим Торецьком, поблизу Валентинівки, Юрівки, Пантелеймонівки, Щербинівки, Дачного, Диліївки, Кримського та Дружби.
- Також нещодавно Сили оборони України просунулися на Покровському напрямку на захід від Водяного Другого. Водночас російські війська вели наступали під самим Покровськом, біля Тарасівки, Водяного Другого, Єлизаветівки, Променя, Лисівки, Даченського, Новотроїцького, Миколаївки, Шевченка, Відродження, Новоукраїнки, Зеленого, Піщаного, Звірового, Удачного, Котлиного, Надіївки, Преображенки, Новоолександрівки, Надіївки, Богданівки, Котлярівки, Сергіївки.
Ситуація на фронті станом на 11 березня / Карти ISW
- Російські війська 11 березня продовжували наступ на Курахівському напрямку біля Андріївки, Олексіївки, Костянтинополя, Розлива і Роздольного, але не просунулися там.
- Ворог також вів наступальні дії на Великоновосілківському напрямку, але підтвердженого просування там також не зробив. Намагалися просунутися росіяни біля Скудного, Дніпроенергії, Веселого, Бурлацького, Вільного Поля, Привільного, Новосілки, Новополя.
- Окупаційна армія нещодавно просунулася на захід Запорізької області. 11 березня були опубліковані геолокаційні кадри, на яких загарбник підіймає російський прапор у центрі П'ятихаток, що свідчить про просування. Також Росія вела наступальні дії біля Кам'янського, Новоданилівки, Степового, Щербаків та Лобкового.
- 10 – 11 березня російські війська продовжували наступальні дії на Дніпровському напрямку. На щастя, вони не просунулися там.