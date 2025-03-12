Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW). За їхніми даними, росіяни також захопили кілька населених пунктів.

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Яка ситуація у Курській області

За даними ISW, геолокаційні дані від 11 березня свідчать про те, що російські війська нещодавно захопили Бондарівку, що на схід від Суджі, а також Замостя і Махнівку. Обидва останніх населених пункти розташовані на південний схід від Суджі.

Оприлюднені кадри від 10 та 11 березня вказують на те, що окупанти незадовго до цього просунулися до центру Зазулівки, на північ від Суджі, на південно-східну околицю Колмакова, що на південний схід від Суджі, і на південь від Курилівки, що на південь від Суджі.

Також повідомляють, що росіяни здійснюють рейди вздовж кордону між Сумською та Курською областями. Ймовірно, за даними ISW, завдяки ДРГ окупанти просунулися на південний захід від Тьоткіно, на північний захід від головного українського виступу в Курській області.

Зауважимо, що ситуація на цій ділянці стрімко змінюється, тому повідомлення можуть бути неточними. За минулу добу у Курській області, за даними Генштабу ЗСУ, українські захисники відбили 33 атаки окупантів.



Обстановка у Курській області / Карта Генштабу ЗСУ

Водночас керівник Сумської ОВА Володимир Артюх в етері телемарафону сказав, що у населених пунктах області немає підрозділів російських військ. Ворог активно застосовує безпілотники й артилерію для ударів по прикордонних районах Сумської області.

Напередодні DeepState повідомляв, що російські війська продовжують тиснути на українські позиції у Курській області, мають успіхи біля Мирного та Зозулівки. Своєю чергою українські сили намагаються стримувати натиск російських військ, зокрема в районі Гуєво.