Загалом, протягом минулої доби відбулося 259 бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

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Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку противник минулої доби 8 разів проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

Бої на Харківщині: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки, Петропавлівки, Кучерівки, Богуславки та Загризового.

Росіяни тиснуть на Куп'янськ: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 33 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Чернещина, Греківка, Катеринівка, Ямполівка, Новомихайлівка, Нове та Зелена Долина.

Що відбувається на Сіверському і Лиманському напрямках: дивіться на карті

На Сіверському напрямку наші захисники відбили 6 штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам'янське.

На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень у районах Майського, Часового Яру та Ступочок.

Бої за Часів Яр: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 32 атаки неподалік населених пунктів Біла Гора, Диліївка, Дачне, Дружба, Курдюмівка та Торецьк.

Яка ситуація у Торецьку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмів агресора в районах населених пунктів Новоторецьке, Водяне Друге, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Зелене, Звірове, Леонтовичі, Сергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка, Преображенка, Богданівка, Олексіївка, Шевченко, Котлярівка, Улакли та Андріївка.

Бої під Покровськом: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ворог 18 разів марно намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинополя, Привільного, Скудного, Вільного Поля та Бурлацького.

Бої на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 боєзіткнень із противником у районах населених пунктів Зелене Поле, Новосілка та Новопіль.

На Оріхівському напрямку ворог проводив дев’ять наступальних дій у напрямках населених пунктів Новоданилівка, Степове, П'ятихатки, Щербаки, Кам'янське та Лобкове.

Що відбувається на Запоріжжі: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 33 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 22 авіаційних ударів із застосуванням 28 керованих авіабомб, а також здійснив 280 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що російські війська готуються до наступу на Суджу. Також сили противника посилили атаки на всій лінії зіткнення у Курській області.