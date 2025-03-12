В общем, за прошедшие сутки произошло 259 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Смотрите также Россия наступает на Курщине, ВСУ отвоевали территории на двух направлениях: карты ISW 11 марта

Что происходит на фронте

На Харьковском направлении противник за прошедшие сутки 8 раз проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

Бои на Харьковщине: смотрите на карте

На Купянском направлении состоялось 13 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Новой Кругляковки, Петропавловки, Кучеровки, Богуславки и Загрызово.

Россияне давят на Купянск: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Чернещина, Грековка, Екатериновка, Ямполовка, Новомихайловка, Новое и Зеленая Долина.

Что происходит на Северском и Лиманском направлениях: смотрите на карте

На Северском направлении наши защитники отбили 6 штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений в районах Майского, Часового Яра и Ступочек.

Бои за Часов Яр: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 32 атаки недалеко от населенных пунктов Белая Гора, Дилиевка, Дачное, Дружба, Курдюмовка и Торецк.

Какая ситуация в Торецке: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Новоторецкое, Водяное Второе, Луч, Лысовка, Новоукраинка, Зеленое, Зверево, Леонтовичи, Сергеевка, Удачное, Новоалександровка, Надиевка, Преображенка, Богдановка, Алексеевка, Шевченко, Котляровка, Улаклы и Андреевка.

Бои под Покровском: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг 18 раз тщетно пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополя, Привольного, Скудного, Свободного Поля и Бурлацкого.

Бои на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении произошло 15 боестолкновений с противником в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Новоселка и Новополь.

На Ореховском направлении враг проводил девять наступательных действий в направлениях населенных пунктов Новоданиловка, Степное, Пятихатки, Щербаки, Каменское и Лобково.

Что происходит в Запорожье: смотрите на карте

На Приднепровском направлении враг дважды атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

В операционной зоне на Курской области подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 33 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 22 авиационных ударов с применением 28 управляемых авиабомб, а также совершил 280 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности девять - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Ранее аналитики DeepState сообщали, что российские войска готовятся к наступлению на Суджу. Также силы противника усилили атаки на всей линии соприкосновения в Курской области.