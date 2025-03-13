Всего за минувшие сутки на фронте произошло 138 боевых столкновений. Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова ситуация на фронте

На Харьковском направлении украинские защитники отбили две атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка и Загрызово.

Враг 8 раз атаковал на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении россияне атаковали семь раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Мирное, Колодези и Грековка.

Оккупанты пытаются прорваться на Лиманском направлении: смотрите на карте

Девять штурмов противника отбили украинские воины в районах Верхнекаменского, Белогоровки и Ивано-Дарьевки на Северском направлении.

На Северском направлении оккупанты атаковали 9 раз: смотрите на карте

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе Часового Яра.

На Торецком направлении оккупанты совершили 19 атак неподалеку Торецка, Леонидовки, Дружбы и Озаряновки.

Россияне активизировались на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении украинские защитники остановили 45 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Луч, Даченское, Новоукраинка, Шевченко, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Надиевка и Андреевка.

Самая тяжелая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении оккупационные войска десять раз атаковали наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив и Бурлацкое.

Оккупационные войска атаковали на Новопавловском направлении: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении украинские воины остановили восемь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Привольное и Новодаровка.

На Гуляйпольском удалось отбить 8 атак врага: смотрите на карте

На Ореховском направлении Силы обороны успешно отбили шесть вражеских атак в районах Пятихаток, Каменского и в направлении Новоандреевки.

Оккупанты пытались прорваться на Ореховском направлении: смотрите на карте

На Приднепровском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 17 атак российских захватчиков. Противник совершил 334 артиллерийских обстрела, из которых 12 – из РСЗО, нанес 29 авиационных ударов, применив 33 КАБы.

Какова ситуация на Курщине: смотрите на карте

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, что согласно анализу боевых действий от ISW, ВСУ удалось продвинуться в Торецке и вблизи Покровска. В то же время оккупационные войска в Курской области, а также у Боровой, Торецка и Большой Новоселки.