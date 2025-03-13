Загалом за минулу добу на фронті відбулося 138 бойових зіткнень. Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове.

Ворог 8 разів атакував на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку росіяни атакували сім разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Мирне, Колодязі та Греківка.

Окупанти намагаються прорватися на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Дев’ять штурмів противника відбили українські воїни в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку.

На Сіверському напрямку окупанти атакували 9 разі: дивіться на карті

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили 19 атак неподалік Торецька, Леонідівки, Дружби та Озарянівки.

Росіяни активізувалися на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 45 штурмів агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Даченське, Новоукраїнка, Шевченко, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка та Андріївка.

Найважча ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку окупаційні війська десять разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив та Бурлацьке.

Окупаційні війська атакували на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку українські воїни зупинили вісім спроб загарбників просунутись вперед поблизу населених пунктів Привільне та Новодарівка.

На Гуляйпільському вдалося відбити 8 атак ворога: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили шість ворожих атак в районах П’ятихаток, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки.

Окупанти намагалися прорватися на Оріхівському напрямку: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 17 атак російських загарбників. Противник здійснив 334 артилерійських обстріли, з яких 12 – із РСЗВ, завдав 29 авіаційних ударів, застосувавши 33 КАБи.

Яка ситуація на Курщині: дивіться на карті

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, що згідно з аналізом бойових дій від ISW, ЗСУ вдалося просунутися в Торецьку та поблизу Покровська. Водночас окупаційні війська в Курській області, а також біля Борової, Торецька та Великої Новосілки.