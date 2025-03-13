Їх можна побачити на оновлених картах – мовиться і про успіхи ЗСУ, і про просування російської армії. Основні висновки Інституту вивчення війни публікує 24 Канал.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 13 березня
- Російські війська захопили Суджу – це показують геолокаційні кадри, опубліковані 12 березня. Також росіяни просунулися до південної Заолешенки на північний захід від Суджі.
- 11 і 12 березня російські війська атакували на північ від Харкова біля Глибокого та на північний схід поблизу Вовчанська, успіхів не мали.
- На Куп'янському напрямку та на Лиманському атаки тривали також без просувань, але до Борової росіяни просунулися. Геолокаційні кадри показують, що вони пройшли в північну Богуславку і, ймовірно, захопили Загризове.
- На Сіверському напрямку бої тривали без просувань росіян, на напрямку до Часового Яру у них успіхів також не було.
Бойові дії в Україні та Росії за 12 березня / Карти ISW
- А от на Торецькому напрямку успіхи мали обидві сторони: ЗСУ пройшли вулицею 8 Березня на півдні Торецька, а росіяни – вулицею Соборна та до вулиці Грушевського в північній частині міста.
- На Покровському напрямку успіхи мали Збройні Сили України. Геолокаційні кадри показують, що вони просунулися в західній Лисівці на південний схід від Покровська. На Курахівському напрямку просувань у сторін не було.
- Російські війська просунулися на напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні кадри показують, що вони захопили Дніпроенергію на північ від міста.
- 12 березня російські війська продовжили наземні атаки на заході Запорізької області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Така сама ситуація була на Дніпровському напрямку.