Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Олександра Сирського. Намагаючись за будь-яку ціну досягти політичних цілей, ворог уже зазнав і продовжує зазнавати на Курщині значних втрат.

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Які втрати росіян на Курщині

З початку Курської операції, 6 серпня 2024 року, загальні втрати російських військ становлять понад 54,9 тисячі осіб. Із них безповоротні – більш як 22,2 тисячі, санітарні – 31,8 тисячі та полонені – 942 особи.

Окрім того, захисники уразили або знищили близько 2,1 тисячі одиниць військової техніки та озброєнь ворога. Зокрема, 90 танків, 654 бойових бронемашин, 5 реактивних систем залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 літак, 2 гелікоптери, понад 1100 авто, 28 одиниць спецтехніки й майже 1,5 тисячі дронів.

Російська авіація здійснила безпрецедентну кількість ударів по території власної області. Зокрема, внаслідок авіаударів по місту Суджа, цей населений пункт майже повністю зруйнований,

– написав Сирський.

Нагадаємо, пропагандистські ЗМІ повідомляють, що Владімір Путін нібито відвідав Курську область. Диктатор з'явився у військовій формі в так званому пункті управління угрупованням військ.