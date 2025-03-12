Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що українським військам потрібно утримувати територію в Курській області, адже це – воєнно-політичний актив України. Однак питання у наявності достатньої кількості сил та ресурсів для виконання цього завдання.

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Питання не лише в Курській області

Романенко зазначив, що росіяни у Курській області сформували досить потужне угрупування у кількості понад 600 тисяч особового складу. Це елітні механізовані частини. Також ворог залучив кращих північнокорейських спецпризначенців.

Водночас щодо Сил оборони України, то на Курщині ускладнилось їхнє логістичне забезпечення. Тому почався процес відводу наших військ з регіонів, які вони займали раніше, та проведення так званих ар'єргардних боїв з метою завдання більших втрат силам і засобам ворога,

– наголосив Ігор Романенко.

Зверніть увагу! За даними проєкту Deep State за 12 березня, росіяни, ймовірно, зайшли у місто Суджа у Курській області. Ворог зайняв Махнівку, Замостя та Козачу Локню. Щодо Суджі, то противник майже повністю контролює місто – там присутні російські війська та є сіра зона на заході та півночі.

Також Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 10 березня запевнив, що загрози оточення українських сил у Курській області немає і ситуація там лишається під контролем України.

Проте зараз важливіше питання навіть не Курської області Росії, а української Сумщини. Тому що нещодавно російські підрозділи перейшли кордон і організували дії з розширення там плацдармів. Відповідно ці питання українському командуванню потрібно розв'язувати в комплексі.

Що відбувається у Курській області: дивіться на карті

Зазначимо, що за словами президента України Володимира Зеленського, ворог намагається максимально тиснути на ЗСУ, але українське командування "робить те, що й повинно робити". За його словами, війська України на Курщині "виконують завдання" і при цьому зберігається "максимум життів" українських воїнів.