Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в етері телемарафону.

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Окупанти намагаються підійти до українського кордону

Росіяни намагаються прорватися на територію України на Сумщині за допомогою штурмових груп, без використання техніки. Окупанти хочуть, зокрема, розширити зону активних бойових дій у напрямку села Новеньке.

Росіяни рухаються до села Новеньке: дивіться на карті

Зазначимо, що територія біля села Новеньке в Сумській області відображається як "сіра" зона. Там тривають локальні бої. 25 лютого російські ДРГ перетнули державний кордон України в районі села, але окупантів було відкинуто.

На початку березня прикордонники також відбили спробу вторгнення російських окупантів на півночі Сумської області, однак ворог відійшов з втратами.

Також російські війська рухалися дорогою між Юнаківкою на Сумщині та російською Суджею. Вони здійснювали наступ, аби ускладнити постачання та контролювати логістику ЗСУ. Захисники наразі намагаються зупинити окупантів і не допустити їхнє просування вглиб України.