Про це 24 Канал пише з посиланням на слова співзасновника проєкту Deepstate Романа Погорілого в ефірі Київ24.

Дивіться також Росія прорвалась на Сумщину, ЗСУ пішли у наступ на Сході: як змінилася лінія фронту за тиждень

Українська логістика під вогневим контролем росіян

Останнім часом росіяни активно контролюють дорогу з Юнаківки до Суджі. Там противник обстрілює логістику, яка рухається до українських військових в Курській області.

Дорога із Сумщини до Суджі: дивіться карту

Росіяни штурмують українських захисників, аби прорватися в село Новеньке та взяти під контроль нашу логістику і вийти на КПП "Суджа". Однак Погорілий заявив, що в цьому селі окупантам закріпитися буде важко.

Село Новеньке в Сумській області: показуємо на карті

Окрім цього російська армія намагається вести бої вздовж кордону між Журавкою і Новеньким. На цьому напрямку ЗСУ роблять все можливе, аби стримувати ворожі війська та не дати їм закріпитися і накопичуватися.

У Державній прикордонній службі України повідомляють, що окупанти вже не вперше намагаються прорвати кордон у Сумській області та перерізати логістичні шляхи. Вороги атакують штурмовими групами, але Сили оборони України протидіють їхнім спробам та завдають уражень техніці та особовому складу.