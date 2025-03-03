Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка в етері національного маратону.

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Що розповів Демченко про ситуацію у Сумській області

Андрій Демченко наголосив, що росіяни використовують великі сили, зокрема техніку й особовий склад у Курській операції. Але на лінії державного кордону Сили оборони максимально завдають ураження противнику.

Зараз бачимо, що ворог пробує штурмовими групами зайти на нашу територію, або ж розширити зону активних бойових дій вже на території України, це у напрямку населеного пункту Новеньке. Але підрозділи і ДПСУ, і інших частин Сил оборони максимально завдають ураження, щоб ворог не міг там закріпитися, накопичувати свої сили на території України,

– пояснив речник.

Він наголосив, що завдання як прикордонників, так і військових – не допустити просування ворога вглиб України та перерізання логістичних шляхів, якими забезпечуються Сили оборони під час проведення операції в межах Курської області.

Водночас Демченко підкреслив, що штурми на державного кордону з боку Сумської області не є масовими.

"Власне, коли ворог намагається вибити Сили оборони України з Курської області, то, в першу чергу, він по флангах тисне на наші підрозділи в межах Курської області. І надалі намагається розширити зону активних бойових дій, намагаючись зайти на територію України", – зазначив Андрій Демченко.

Зрештою він резюмував, що на тому напрямку діють всі частини Сил оборони, щоб не допустити прориву кордону. Також використовується все наявне озброєння.

До слова, раніше речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій розповідав, що 25 лютого противник в районі села Новенького у Сумській області силами до двох механізованих відділень перетнув державний кордон України. По окупантах працюють наші захисники.

Своєю чергою, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що наразі російські війська здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами. За даними лейтенанта, на цей час прориву не відбулося, бої тривають.