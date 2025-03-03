Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко в эфире национального марафона.

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Что рассказал Демченко о ситуации в Сумской области

Андрей Демченко отметил, что россияне используют большие силы, в частности технику и личный состав в Курской операции. Но на линии государственной границы Силы обороны максимально наносят поражение противнику.

Сейчас видим, что враг пробует штурмовыми группами зайти на нашу территорию, или расширить зону активных боевых действий уже на территории Украины, это в направлении населенного пункта Новенькое. Но подразделения и ГПСУ, и других частей Сил обороны максимально наносят поражение, чтобы враг не мог там закрепиться, накапливать свои силы на территории Украины,

– пояснил спикер.

Он отметил, что задача как пограничников, так и военных – не допустить продвижения врага вглубь Украины и перерезания логистических путей, которыми обеспечиваются Силы обороны во время проведения операции в пределах Курской области.

В то же время Демченко подчеркнул, что штурмы на государственной границе со стороны Сумской области не являются массовыми.

"Собственно, когда враг пытается выбить Силы обороны Украины из Курской области, то, в первую очередь, он по флангам давит на наши подразделения в пределах Курской области. И в дальнейшем пытается расширить зону активных боевых действий, пытаясь зайти на территорию Украины", – отметил Андрей Демченко.

В конце концов он резюмировал, что на том направлении действуют все части Сил обороны, чтобы не допустить прорыва границы. Также используется все имеющееся вооружение.

К слову, ранее представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой рассказывал, что 25 февраля противник в районе села Новенького в Сумской области силами до двух механизированных отделений пересек государственную границу Украины. По оккупантам работают наши защитники.

В свою очередь, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что сейчас российские войска осуществляют попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники, пехотными группами. По данным лейтенанта, в настоящее время прорыва не произошло, бои продолжаются.