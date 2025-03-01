В ГПСУ рассказали о еще одних попытках врага перейти границу на Сумщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

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Враг отошел с потерями

По словам Демченко, россияне не отказались от своей диверсионной деятельности.

Несколько дней назад пограничники отбили попытку захода на нашу территорию ДРГ, это было на севере Сумской области,

– рассказал он.

Оккупанты пытались атаковать одну из украинских позиций, но по ним отработали ВСУ.

"Враг ... получил ответный огонь и с потерями отошел", – сообщил представитель ГПСУ.

Предыдущая попытка прорвать украинскую границу была осуществлена возле населенного пункта Новенькое. Для этого враг применил силы двух механизированных отделений.

К слову, 1 марта аналитики DeepState сообщили, что россияне продвинулись к Сумщине возле села Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области.