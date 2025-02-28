Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Андрія Коваленка, керівника ЦПД РНБО.

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Яка ситуація в районі населеного пункту Новеньке

Близько о пів на першу годину дня 28 лютого Андрій Коваленко прокоментував ситуацію на Сумщині, в районі населеного пункту Новеньке.

За його словами, наразі російські війська здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами.

Сили оборони знищують ворога. На даний момент прориву не відбулося, бої тривають,

– ідеться в повідомленні.