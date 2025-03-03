Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на слова соучредителя проекта Deepstate Романа Погорелого в эфире Киев24.
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Украинская логистика под огневым контролем россиян
В последнее время россияне активно контролируют дорогу из Юнаковки в Суджу. Там противник обстреливает логистику, которая движется к украинским военным в Курской области.
Дорога из Сумской области в Суджу: смотрите карту
Россияне штурмуют украинских защитников, чтобы прорваться в село Новенькое и взять под контроль нашу логистику и выйти на КПП "Суджа". Однако Погорелый заявил, что в этом селе оккупантам закрепиться будет трудно.
Село Новенькое в Сумской области: показываем на карте
Кроме этого российская армия пытается вести бои вдоль границы между Журавкой и Новеньким. На этом направлении ВСУ делают все возможное, чтобы сдерживать вражеские войска и не дать им закрепиться и накапливаться.
В Государственной пограничной службе Украины сообщают, что оккупанты уже не впервые пытаются прорвать границу в Сумской области и перерезать логистические пути. Враги атакуют штурмовыми группами, но Силы обороны Украины противодействуют их попыткам и наносят поражения технике и личному составу.