Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на слова соучредителя проекта Deepstate Романа Погорелого в эфире Киев24.

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Украинская логистика под огневым контролем россиян

В последнее время россияне активно контролируют дорогу из Юнаковки в Суджу. Там противник обстреливает логистику, которая движется к украинским военным в Курской области.

Дорога из Сумской области в Суджу: смотрите карту

Россияне штурмуют украинских защитников, чтобы прорваться в село Новенькое и взять под контроль нашу логистику и выйти на КПП "Суджа". Однако Погорелый заявил, что в этом селе оккупантам закрепиться будет трудно.

Село Новенькое в Сумской области: показываем на карте

Кроме этого российская армия пытается вести бои вдоль границы между Журавкой и Новеньким. На этом направлении ВСУ делают все возможное, чтобы сдерживать вражеские войска и не дать им закрепиться и накапливаться.

В Государственной пограничной службе Украины сообщают, что оккупанты уже не впервые пытаются прорвать границу в Сумской области и перерезать логистические пути. Враги атакуют штурмовыми группами, но Силы обороны Украины противодействуют их попыткам и наносят поражения технике и личному составу.