США обмежили обмін розвідданими з Україною, щоб та могла менше вдаряти по російській території. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Україна ослабне без розвідданих США

Високопосадовець США зазначив для CNN, що скорочення обміну розвідувальними даними між Україною та США загрожує послабити оборонні і наступальні позиції України. Насамперед йдеться про сили ППО.

США вже скоротили обмін розвідувальною інформацією, зокрема кількість розвідувальних, спостережних і рекогносцирувальних польотів,

– заявили джерела.

Нагадаємо, Sky News підтвердили, що США припинили передавати Україні деякі розвідувальні дані. Йдеться про такі, що допомагають України завдавати ударів по російській території. Заборона зокрема поширюється на американських союзників, які отримують розвіддані від США та могли передавати їх потім Україні.