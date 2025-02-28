Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника ЦПД при РНБО Андрія Коваленка.

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Яка ситуація біля Новенького Сумської області

Андрій Коваленко наголошує, що ДРГ росіян регулярно діють на різних ділянках Сумської області, заходять на територію України в прикордонні, знищуються, інколи зазнають уражень і знищення ще на території Росії.

Поблизу Новенького ворог проводить піхотні штурмові дії протягом кількох днів, наразі ситуація носить локальних характер боїв у прикордонні,

– каже глава ЦПД.

Росіяни намагаються подати це як ледь не початок наступу на Суми. Проте це лише пропагандистська робота, бо ні сил, ні засобів для цього у ворога нема. Однак інформаційно треба роздмухати "перемогу".

"Так вже було перед Курською операцією, коли "кадирівці" розповідали, що захопили село Рижівка на Сумщині і це виявилося брехнею", – додає Коваленко.

За його словами, аби щось захопити необхідно закріпитися і підтягнути резерви. Наразі росіяни здійснюють спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами. Прориву не відбулося.

Водночас Андрій Коваленко зазначає, що задум ворога полягає у тому, аби спробувати зайти в тил до траси, яка йде від Юнаківки до Суджі, і спробувати вплинути на логістику Сил оборони. Однак українські військові про це знають і вживають відповідні міри.