Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД при СНБО Андрея Коваленко.

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Какова ситуация возле Новенького Сумской области

Андрей Коваленко отмечает, что ДРГ россиян регулярно действуют на разных участках Сумской области, заходят на территорию Украины в пограничные, уничтожаются, иногда испытывают поражения и уничтожение еще на территории России.

Вблизи Новенького враг проводит пехотные штурмовые действия в течение нескольких дней, сейчас ситуация носит локальный характер боев в приграничье,

– говорит глава ЦПД.

Россияне пытаются подать это как едва ли не начало наступления на Сумы. Однако это лишь пропагандистская работа, потому что ни сил, ни средств для этого у врага нет. Однако информационно надо раздуть "победу".

"Так уже было перед Курской операцией, когда "кадыровцы" рассказывали, что захватили село Рыжевка на Сумщине и это оказалось ложью", – добавляет Коваленко.

По его словам, чтобы что-то захватить необходимо закрепиться и подтянуть резервы. Сейчас россияне осуществляют попытки штурмовых действий по линии границы без колонн техники, пехотными группами. Прорыва не произошло.

В то же время Андрей Коваленко отмечает, что замысел врага заключается в том, чтобы попытаться зайти в тыл к трассе, которая идет от Юнаковки до Суджи, и попытаться повлиять на логистику Сил обороны. Однако украинские военные об этом знают и принимают соответствующие меры.