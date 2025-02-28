Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Полковник "Свинья" и восхищение членами: слив извращений замполита дальней авиации России 18+

Изменения на фронте от DeepState

Да, по данным DeepState, врагу удалось добиться успеха у Бурлацкого, что на Новопавловском направлении. Такая же ситуация в районе соседнего села – Привольного.

Ситуация на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Российской армии удалось продвинуться у Свердликового, Курской области. Оккупанты подвинули ВСУ на этом участке к государственной границе. В то же время "серой" сейчас отражается территория в районе села Новенькое, Сумская область.

Россияне атаковали на Курском направлении: смотрите на карте

К слову, в своей последней сводке ISW сообщил, что Вооруженные Силы смогли продвинуться вперед на Торецком направлении. На Покровском направлении зафиксировано продвижение как украинских сил, да и российских. Также врагу удалось продвинуться на Кураховском направлении (в сводках Генштаба указанные Институтом населенные пункты преимущественно фигурируют именно как Новопавловское направление).