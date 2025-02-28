Сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку ISW.

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Какая ситуация на фронте

Российские войска продолжали наступать в Курской области 27 февраля, но не добились никаких успехов. Бои продолжались у Старой Сорочины и у Малой Локни.

27 февраля, но не добились никаких успехов. Бои продолжались у Старой Сорочины и у Малой Локни. Также оккупанты 26 и 27 февраля пытались продвинуться в районе Волчанская , впрочем, успеха не имели.

, впрочем, успеха не имели. Российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении 27 февраля, но не добились никаких успехов. Оккупанты проводили наступательные операции возле Двухлетней и Кондрашовки., Строительство, Степной Новоселки и Петропавловки.

27 февраля, но не добились никаких успехов. Оккупанты проводили наступательные операции возле Двухлетней и Кондрашовки., Строительство, Степной Новоселки и Петропавловки. Не смогли кафиры продвинуться вперед и на Северском направлении. Россияне проводили наступательные операции в районе Белогоровки и Гиргоровки и в районе Верхнекаменского.

Боевые действия в Украине и России за 27 февраля / ISW

Россияне продолжали наступательные действия по направлению Часового Яра , но подтвержденные продвижения не зафиксированы.

, но подтвержденные продвижения не зафиксированы. Украинские военные смогли продвинуться вперед на Торецком направлении . В то же время, россияне проводили наступательные операции под самим Торецком и возле Крымского.

. В то же время, россияне проводили наступательные операции под самим Торецком и возле Крымского. на Покровском направлении зафиксировано продвижение как украинских сил, да и русских.

зафиксировано продвижение как украинских сил, да и русских. Кафиры смогли продвинуться на Кураховском направлении . Российские войска провели наступательные операции у Константинополя, Андреевки и Раздольного.

. Российские войска провели наступательные операции у Константинополя, Андреевки и Раздольного. Также у россиян есть продвижение возле Великой Новоселки . Оккупанты провели наступательные операции в районе Бурлацкого и Привольного и в направлении Шевченко, кроме того, враг атаковал в районе Днепроэнергии и Новополья.

. Оккупанты провели наступательные операции в районе Бурлацкого и Привольного и в направлении Шевченко, кроме того, враг атаковал в районе Днепроэнергии и Новополья. Российские войска продолжили наступательные операции на мероприятии Запорожской области, но не добились никаких подтвержденных успехов.

Суммируя сведение, Институт изучения войны заметил, что российские войска продвинулись на Покровском и Кураховском направлениях, также есть продвижение возле Великой Новоселки. В то же время Силы обороны продвинулись на Торецком и Покровском направлениях.