Повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення ISW.

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Яка ситуація на фронті

Російські війська продовжували наступати в Курській області 27 лютого, але не досягли жодних успіхів. Бої тривали біля Старої Сорочини та біля Малої Локні.

27 лютого, але не досягли жодних успіхів. Бої тривали біля Старої Сорочини та біля Малої Локні. Також окупанти 26 та 27 лютого намагалися просунутися в районі Вовчанська , втім, успіху не мали.

, втім, успіху не мали. Російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку 27 лютого, але не досягли жодних успіхів. Окупанти проводили наступальні операції біля Дворічної та Кіндрашівки, Строївки, Степової Новосілки та Петропавлівки.

27 лютого, але не досягли жодних успіхів. Окупанти проводили наступальні операції біля Дворічної та Кіндрашівки, Строївки, Степової Новосілки та Петропавлівки. Не змогли окупанти просунутися вперед і на Сіверському напрямку. Росіяни проводили наступальні операції в районі Білогорівки і Гиргорівки та в районі Верхньокам'янського.

Бойові дії в Україні та Росії за 27 лютого / Карти ISW

Росіяни продовжували наступальні дії у напрямку Часового Яру , але підтверджених просувань не зафіксовано.

, але підтверджених просувань не зафіксовано. Українські військові змогли просунутися вперед на Торецькому напрямку . Водночас росіяни проводили наступальні операції під самим Торецьком і біля Кримського.

. Водночас росіяни проводили наступальні операції під самим Торецьком і біля Кримського. На Покровському напрямку зафіксовано просування як українських сил, так і російських.

зафіксовано просування як українських сил, так і російських. Окупанти змогли просунутися на Курахівському напрямку . Російські війська провели наступальні операції біля Костянтинополя, Андріївки і Роздольного.

. Російські війська провели наступальні операції біля Костянтинополя, Андріївки і Роздольного. Також у росіян є просування біля Великої Новосілки . Окупанти провели наступальні операції в районі Бурлацького і Привільного та в напрямку Шевченка, крім того, ворог атакував в районі Дніпроенергії та Новопілля.

. Окупанти провели наступальні операції в районі Бурлацького і Привільного та в напрямку Шевченка, крім того, ворог атакував в районі Дніпроенергії та Новопілля. Російські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Підсумовуючи зведення, Інститут вивчення війни зауважив, що російські війська просунулися на Покровському та Курахівському напрямках, також є просування біля Великої Новосілки. Водночас Сили оборони просунулися на Торецькому та Покровському напрямках.