Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

До теми Путін намагається вбити клин між українцями: у Кремлі згадали про Залужного

Що відбулося у зміні риторики Путіна щодо Зеленського

Аналітики пишуть, що 24 лютого Владімір Путін дав інтерв'ю кремлівському журналісту Павлу Зарубіну. Під час розмови російський диктатор заявив, що "вибори в Україні не проводять під час воєнного стану".

Це перше визнання Путіна того, що українське законодавство забороняє вибори під час воєнного стану,

– зазначили експерти.

Путін заявив, що Зеленський "токсичний" для українського суспільства та українських військових і що глава України "програє будь-які майбутні президентські вибори іншим українським політичним і військовим лідерам". Такі заяви, ймовірно, розраховані на українську та російську аудиторію.

Твердження Путіна про те, що Зеленський непопулярний і шкідливий для України, є спробами вбити клин між законною владою України та українськими військовими та населенням.

Раніше Путін неодноразово заявляв, що Зеленський "не є легітимним лідером України" після того, як Україна не провела вибори у 2024 році через воєнний стан. Тому російський диктатор казав, що Росія "не може вести переговори із Зеленським".

"Президент США Дональд Трамп заявив, що Путін і Зеленський повинні вести переговори, і Путін, ймовірно, змінює свою риторику, щоб пояснити російській внутрішній аудиторії своє рішення брати участь у будь-яких майбутніх переговорах із Зеленським", – пише ISW.

Аналітики зазначили, що Владімір Путін та інші офіційні особи Кремля, ймовірно, спробують використати будь-які українські військові невдачі або різні думки серед українських офіційних осіб, щоб посилити російську пропагандистську інформаційну операцію та посіяти чвари в Україні.

До слова, російський диктатор під час інтерв'ю також заявив, що він "не проти" збереження української державності. Але за умови, що територія України "не повинна використовуватись як ворожий плацдарм для Росії".