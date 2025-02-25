Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу зазначив, що Владімір Путін заявив, ніби українські військові не підтримують президента України. У той час рейтинг Валерія Залужного начебто вдвічі вищий за рейтинг Володимира Зеленського.

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"Це та сама платівка, яка крутилася три роки тому, просто зараз вона отримала новий поштовх і подається трохи інакше. Фактично, це спроба створити ілюзію, що українська армія нібито не підтримує Верховного Головнокомандувача і що хтось від імені військових має почати говорити", – сказав Олександр Мусієнко.

Чому саме Залужний

Він додав, що за задумом Кремля цією людиною має стати Валерій Залужний. Раніше, коли Путін робив схожі провокації, він не називав конкретних прізвищ, а тепер згадує ім'я.

Це спроба вбити клин, роз'єднати, посварити, а водночас і дискредитувати. Зараз пан Залужний є послом у Великій Британії. Ми щойно говорили про "Столітнє партнерство" з Великою Британією, вона вже відіграє ключову роль у форматі "Рамштайн" і, ймовірно, зміцнить свої позиції в Європі у підтримці України,

– зазначив Олександр Мусієнко.

Він наголосив, що інформаційні вкиди Кремля спрямовані на дискредитацію як в очах британських партнерів, так і серед українського народу. Це спроба створити враження, ніби за спиною президента плетуться інтриги, і змусити його відволікатися на це замість зосередження на захисті національних інтересів.

"Це чітко спланована кампанія з боку Росії, і для мене вона не є сюрпризом. Я ще раніше прогнозував, що таких вкидів буде дуже багато. Кремль активізувався на повну. Мета очевидна – спроба розхитати легітимність українського президента. Адже Путін заявив, що Зеленський начебто стоїть на заваді миру", – сказав Олександр Мусієнко.

Провокації для партнерів

Він зазначив, що, на думку Кремля, вони б уже домовилися з Україною про мир, але український президент і народ залишаються непохитними.

Що ж потрібно зробити Кремлю? Створити ілюзію змови, пересварити всіх між собою, змінити фокус уваги, дискредитувати керівництво України перед нашими британськими партнерами,

– сказав Олександр Мусієнко.

Він підсумував, що українське суспільство реагує правильно – не ведеться на ці провокації, а ще більше консолідується.