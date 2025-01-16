Відповідний документ підпишуть у четвер, 16 грудня, в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення пресслужби уряду Великої Британії.

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Що передбачатиме угода між Британією та Україною

Як повідомили у британському уряду, угода базуватиметься на дев'яти основних "стовпах". Зазначається, що договір посилить військове співробітництво у сфері морської безпеки за допомогою нової структури щодо зміцнення безпеки Балтійського, Чорного та Азовського морів і стримування російської агресії.

Також такий документ об'єднає експертів для розвитку наукового та технологічного партнерства у таких галузях, як охорона здоровʼя, агротехнології, космос та безпілотники, а також для побудови дружніх стосунків за допомогою навчальних проєктів. Ба більше, буде запущена схема перевірки зерна.

Це необхідно для відстеження вкраденого зерна з окупованих українських територій, яку розробив Лондон. Крім вищезгаданого, угода передбачає для Британії статус партнера для українського енергетичного сектору, стратегії видобутку найважливіших корисних копалин та виробництва екологічно чистої сталі.

Непорушні зв’язки між Великою Британією та Україною будуть офіційно оформлені через знаменне нове 100-річне партнерство між двома країнами, що розширить і поглибить відносини в оборонній і невійськовій сферах і забезпечить тісніші зв’язки,

– ідеться у повідомленні.

Також Кір Стармер оголосить про виділення 40 мільйонів фунтів стерлінгів, що еквівалентно сумі у розмірі понад 47 мільйонів доларів. Їх спрямують на нову програму відновлення економіки для підтримки зростання та економічної стійкості малого та середнього бізнесу в Україніі.

Нагадаємо, раніше повідомили, що прем'єр-міністр Великої Британії приїхав до нашої держави. За даними ЗМІ, він та Зеленський обговорять, які гарантії безпеки країні може надати Велика Британія. Вони також можуть зачепити тему британських миротворців в Україні після перемир'я з Росією.