Соответствующий документ подпишут в четверг, 16 декабря, в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Великобритании.

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Что будет предусматривать соглашение между Британией и Украиной

Как сообщили в британском правительстве, соглашение будет базироваться на девяти основных "столпах". Отмечается, что договор усилит военное сотрудничество в сфере морской безопасности с помощью новой структуры по укреплению безопасности Балтийского, Черного и Азовского морей и сдерживания российской агрессии.

Также такой документ объединит экспертов для развития научного и технологического партнерства в таких областях, как здравоохранение, агротехнологии, космос и беспилотники, а также для построения дружеских отношений с помощью учебных проектов. Более того, будет запущена схема проверки зерна.

Это необходимо для отслеживания украденного зерна с оккупированных украинских территорий, которую разработал Лондон. Кроме вышеупомянутого, соглашение предусматривает для Британии статус партнера для украинского энергетического сектора, стратегии добычи важнейших полезных ископаемых и производства экологически чистой стали.

Нерушимые связи между Великобританией и Украиной будут официально оформлены через знаменательное новое 100-летнее партнерство между двумя странами, что расширит и углубит отношения в оборонной и невоенной сферах и обеспечит более тесные связи,

– говорится в сообщении.

Также Кир Стармер объявит о выделении 40 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно сумме в размере более 47 миллионов долларов. Их направят на новую программу восстановления экономики для поддержки роста и экономической устойчивости малого и среднего бизнеса в Украине.

Напомним, ранее сообщили, что премьер-министр Великобритании приехал в наше государство. По данным СМИ, он и Зеленский обсудят, какие гарантии безопасности стране может предоставить Великобритания. Они также могут затронуть тему британских миротворцев в Украине после перемирия с Россией.