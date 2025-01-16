Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение посла.

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Стармера в Киеве встретил Залужный

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный поздравил Кира Стармера с первым визитом в Киев в статусе главы правительства.

Рад приветствовать в Киеве Премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Это его первый визит в Украину во главе британского правительства и он точно будет насыщен событиями,

– написал Залужный.

Он отметил, что британская сторона активно помогает Украине в эти сложные времена. По словам посла, на переговорах в Киеве высшее руководство Украины и Великобритании обсудят дальнейшее сотрудничество, в первую очередь, в сфере безопасности.

Но самое главное ожидание – это подписание важного Соглашения о 100-летнем партнерстве между нашими странами, которое охватит целый ряд направлений от обороны до науки и культуры,

– указал дипломат.

Кроме этого, Залужный отметил, что также "мы планируем возобновить работу Диалога стратегического партнерства". По его словам, это тот инструмент, который позволит нам эффективно обсуждать и решать различные вопросы двустороннего сотрудничества.

"Нам надо быть вместе, чтобы становиться еще сильнее в этой тяжелой борьбе, которую ведет Украина против агрессора", – резюмировал посол.

Залужный также обнародовал фотографию их встречи с главой британского правительства.



Залужный встретил Стармера в Киеве / Фото Валерия Залужного