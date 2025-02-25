Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала отметил, что Владимир Путин заявил, будто украинские военные не поддерживают президента Украины. В то время рейтинг Валерия Залужного якобы вдвое выше рейтинга Владимира Зеленского.

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"Это та же пластинка, которая крутилась три года назад, просто сейчас она получила новый толчок и подается немного иначе. Фактически, это попытка создать иллюзию, что украинская армия якобы не поддерживает Верховного Главнокомандующего и что кто-то от имени военных должен начать говорить", – сказал Александр Мусиенко.

Почему именно Залужный

Он добавил, что по замыслу Кремля этим человеком должен стать Валерий Залужный. Ранее, когда Путин делал похожие провокации, он не называл конкретных фамилий, а теперь вспоминает имя.

Это попытка вбить клин, разъединить, поссорить, а заодно и дискредитировать. Сейчас господин Залужный является послом в Великобритании. Мы только что говорили о "Столетнем партнерстве" с Великобританией, она уже играет ключевую роль в формате "Рамштайн" и, вероятно, укрепит свои позиции в Европе в поддержке Украины,

– отметил Александр Мусиенко.

Он отметил, что информационные вбросы Кремля направлены на дискредитацию как в глазах британских партнеров, так и среди украинского народа. Это попытка создать впечатление, будто за спиной президента плетутся интриги, и заставить его отвлекаться на это вместо сосредоточения на защите национальных интересов.

"Это четко спланированная кампания со стороны России, и для меня она не является сюрпризом. Я еще раньше прогнозировал, что таких вбросов будет очень много. Кремль активизировался на полную. Цель очевидна – попытка расшатать легитимность украинского президента. Ведь Путин заявил, что Зеленский якобы стоит на пути мира", – сказал Александр Мусиенко.

Провокации для партнеров

Он отметил, что, по мнению Кремля, они бы уже договорились с Украиной о мире, но украинский президент и народ остаются непоколебимыми.

Что же нужно сделать Кремлю? Создать иллюзию заговора, перессорить всех между собой, изменить фокус внимания, дискредитировать руководство Украины перед нашими британскими партнерами,

– сказал Александр Мусиенко.

Он подытожил, что украинское общество реагирует правильно – не ведется на эти провокации, а еще больше консолидируется.