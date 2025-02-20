Об этом он сообщил в среду, 19 февраля, выступая онлайн на мероприятии NV "Украина меняет мир. Диалоги о возможностях", передает 24 Канал. Залужный отметил, что это была его ошибка.

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Какую ошибку допустил Залужный

Валерий Залужный высказался относительно своего предположения, что в начале вторжения колоссальные потери могли стать преградой для России в продолжении войны. По его мнению, подобное убеждение было ошибкой.

Я был абсолютно уверен в том, что если мы больше всего нанесем потерь российской армии и России, и эти потери заставят в конце концов отказаться от дальнейших действий. Но это была абсолютно моя ошибка. На сегодня мы видим, что, вероятнее всего, человеческий ресурс для России является едва ли не самым дешевым,

– заявил он.

По его словам, Россия "точно не считается с человеческими потерями и готова достигать своей цели даже через самые тяжелые потери людей". Экс-главнокомандующий отметил, что необходимо учитывать такую политику Кремля.

"Поэтому это нужно учитывать. Видимо, максимальное задание потерь противнику на сегодня остается актуальным, но точно не является ключом для получения победы в конце концов", – резюмировал Валерий Залужный.

К слову, он также рассказал о трех ключевых преимуществах, которые сейчас имеет Россия в войне. В Украине есть отставание в развитии беспилотных систем на оптоволокне, невозможность массового применения управляемых авиабомб и ограниченность человеческих ресурсов.