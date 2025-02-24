Що сказав Путін про збереження України як держави
За словами господаря Кремля, Росія "нічого не має проти" збереження української державності. Але є одна умова – територія України "не повинна використовуватись як ворожий плацдарм для Росії".
Російський диктатор виступив з низкою заяв 24 лютого. Риторика Путіна, як і завжди, була суперечливою.
Що сказав Путін про збереження України як держави
За словами господаря Кремля, Росія "нічого не має проти" збереження української державності. Але є одна умова – територія України "не повинна використовуватись як ворожий плацдарм для Росії".