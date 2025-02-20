Деталі передає 24 Канал з посиланням на Reuters. Додамо, що 19 лютого Трамп пішов на друге коло різких заяв щодо Зеленського, також до нього долучився Венс та інші.

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Чому падає рейтинг Трампа

Рівень підтримки заміряли протягом 6 днів. І виявилося, що тільки 44% респондентів схвалюють роботу Трампа. 24 – 26 січня їх було 45%, а 20 – 21 січня (тобто до та одразу після інавгурації) – 47%.

Після початку другого терміну президентство Трампа не схвалював 41%. Тепер цих людей 51%. Тобто рейтинг Трампа швидко знижується.

А все тому, що лідер США погрожує накласти мита на низку країн.

Частка американців, які вважають, що економіка йде неправильним шляхом, зросла до 53% в останньому опитуванні з 43% в опитуванні 24 – 26 січня,

– сказано в матеріалі.

Виборці починають розчаровуватися в Трампі. Лише 32% респондентів схвалювали результати його роботи в боротьбі з інфляцією. У січні споживчі ціни в США зросли найбільше за майже півтора року, а ціни на товари та послуги зросли.

Трамп обіцяв високі мита на імпорт з Китаю, Мексики та Канади. І, хоча мита щодо товарів з Мексики та Канади відклали до березня, з 12 березня почнуть діяти мита на імпортну сталь та алюміній. Тож люди переконані: інфляція тільки зростатиме.