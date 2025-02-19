Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Дональда Трампа в своїй соцмережі Truth Social.

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Що наговорив Трамп про Зеленського

Трамп почав з того, що обізвав Зеленського "скромним успішним коміком". За його словами, президент України змусив США витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку "можна було виграти".

Володимир Зеленський переконав Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку не можна було виграти, яка ніколи не мала розпочатися, але яку він без США і Трампа ніколи не зможе врегулювати,

– заявив президент США.