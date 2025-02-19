Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в своей соцсети Truth Social.
Смотрите также "Капитуляция Америки и предательство союзников": как западные СМИ разнесли разворот Трампа к Путину
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Зеленский –"диктатор без выборов". Он также утверждает, что в Украине исчезли 175 миллиардов долларов, которые выделили Штаты.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в своей соцсети Truth Social.
Смотрите также "Капитуляция Америки и предательство союзников": как западные СМИ разнесли разворот Трампа к Путину