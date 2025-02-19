Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в своей соцсети Truth Social.

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Что наговорил Трамп о Зеленском