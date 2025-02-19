За последние годы мы, казалось, привыкли уже ко всему, но, оказывается, еще есть такие вещи, к которым нас жизнь не готовила. К таким относится и речь Дональда Трампа как 47-го президента США. Где-то на подсознании остается представление, что заявления лидера ведущего государства мира нужно воспринимать серьезно, а каждое слово – важно.

На самом деле нужно понять, что этот "лидер свободного мира" без остановки несет откровенный бред, который противоречит тому, что он или его люди говорили буквально несколько часов назад, придумывает несуществующие события, берет просто с неба цифры и формирует какую-то параллельную и абсолютно дикую реальность.

Очередной сеанс разрушения репутации института президентства США и Америки как сверхдержавы состоялся вечером 18 февраля 2025 года прямо на наших глазах в режиме онлайн и прямо касался Украины. Потому что президент Трамп обвинил во всех смертных грехах и, уже не скрываясь, стал на сторону Путина в его агрессивной и геноцидной войне. Но этот позор увидели не только в Украине, его увидел весь мир. На утро заголовки всех ведущих СМИ спешили поделиться собственным шоком от президента США.

24 Канал рассказывает основные тезисы, большинство из которых звучат как диагноз.

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Что западные СМИ пишут о скандальных заявлениях Трампа

Стивен Коллисон в материале для CNN под названием "Трамп нанес очередной удар по Украине и дал новый буст Путину" констатирует тяжелый эффект, который произвела речь президента США.

Казалось, что мрачнее для Украины быть не может. Но тут заговорил президент Дональд Трамп. Вычеркнув президента Владимира Зеленского из первых переговоров США с Россией о прекращении войны, Трамп безосновательно обвинил Украину в развязывании конфликта, который опустошил ее землю и убил тысячи людей. В своих очень враждебных комментариях в отношении украинского лидера Трамп повторил еще один из тезисов президента Владимира Путина – о том, что в Украине настало время для выборов. Это очевидная попытка начать процесс устранения Зеленского.



Скриншот обложки CNN

Автор CNN фиксирует, что Трамп не только противоречит заявлениям своей же команды, но и перечеркивает буквально все и называет белое черным.

По его словам, заявления Трампа прямо противоречат заверениям его собственного госсекретаря Марко Рубио после встречи с российской делегацией о том, что любое возможное мирное соглашение будет справедливой для всех сторон.

"А нападение Трампа на Зеленского, которого в США назвали героем за сопротивление блицкригу России на Киев в начале войны, стало наглядным свидетельством того, что новая американская администрация изменила позицию Вашингтона, который поддерживал жертву вторжения, и теперь уже вознаграждает агрессора... По сути, президент (Трамп – 24 Канал), похоже, предлагает украинцам договориться с Россией, чтобы избежать вторжения – что на практике означало бы подчинение марионеточному правительству в Киеве, лояльному к Москве, или просто отказ от борьбы, чтобы отдать победу Путину", – отмечает Стивен Коллисон.

The New York Post в редакционной колонке дает президенту Трампу небольшой урок экономики и геополитики:

Требование президента Трампа, чтобы Украина передала огромную часть своей экономики в качестве возмещения за помощь, является абсолютно неправильным. Точка.



Скриншот The New York Post

У The New York Times шокированы действиями команды нового президента США и констатируют, что сейчас он переходит на темную сторону. Статья называется "Резкий поворот Трампа к путинской России меняет политику США, которая существовала поколениями".

Когда во вторник американские и российские переговорщики впервые сели за стол переговоров после полномасштабного вторжения России в Украину почти три года назад, Трамп дал понять, что готов отказаться от союзников Америки ради сделки с Путиным.

По мнению Трампа, Россия не несет ответственности за войну, которая опустошила ее соседа. Вместо этого он считает, что Украина виновата в том, что Россия вторглась на ее территорию. По словам Трампа, украинские лидеры виноваты в войне, поскольку не согласились отдать территории, и поэтому, по его мнению, они не заслуживают места за столом мирных переговоров, которые он только что инициировал с Путиным.

В противовес этому, Трамп не сказал ни одного слова упрека в адрес Путина или России, которая вторглась в Украину в 2014 году, вела против нее войну низкой интенсивности в течение всех четырех лет первого срока Трампа, а затем вторглась в Украину в 2022 году с целью захвата всей страны.

Авторы констатируют, что Америка сейчас создает впечатление, будто может перейти на другую сторону.

Он (Трамп – 24 канал) четко дал понять, что США больше не нужно изолировать Путина за его неспровоцированную агрессию против более слабого соседа и убийство сотен тысяч людей. Вместо этого Трамп, который всегда имел непонятную приверженность к Путину, хочет снова принять Россию в международный клуб и сделать ее одним из главных друзей Америки.



В окружении Трампа считают, что этот разворот является необходимым исправлением многолетней ошибочной политики. Он и его союзники считают цену защиты Европы слишком высокой. Достижение определенной договоренности с Россией, по их мнению, позволило бы Соединенным Штатам вернуть домой больше войск или переориентировать ресурсы национальной безопасности на Китай, который они считают "самой большой угрозой".



Скриншот NYT

При этом, по мнению авторов The New York Times, это даже не равноправная игра России и США, о которой мечтал Путин, а банальная капитуляция Америки:

" Трамп давно видит в Путине товарища, сильного и "очень сообразительного" игрока , чьи усилия, направлены на то, чтобы заставить Украину пойти на территориальные уступки. Он в глазах Трампа является человеком, достойным восхищения и уважения, в отличие от лидеров традиционных союзников США, таких как Германия, Канада или Франция, к которым он демонстрирует презрение".

, чьи усилия, направлены на то, чтобы заставить Украину пойти на территориальные уступки. Он в глазах Трампа является человеком, достойным восхищения и уважения, в отличие от лидеров традиционных союзников США, таких как Германия, Канада или Франция, к которым он демонстрирует презрение". " Уступки, которые предложили Трамп и его команда, звучат как список пожеланий Путина : Россия сохраняет за собой всю украинскую территорию, которую она незаконно захватила силой. США не предоставят Украине гарантий безопасности, а тем более не примут ее в НАТО. Санкции будут сняты. Трамп даже предложил вернуть Россию в G7 великих держав после того, как она была исключена оттуда за вторжение в Украину в 2014 году.

: Россия сохраняет за собой всю украинскую территорию, которую она незаконно захватила силой. США не предоставят Украине гарантий безопасности, а тем более не примут ее в НАТО. Санкции будут сняты. Трамп даже предложил вернуть Россию в G7 великих держав после того, как она была исключена оттуда за вторжение в Украину в 2014 году. От чего должен отказаться Путин, чтобы заключить сделку? Ему придется прекратить убивать украинцев, пока он будет праздновать свою победу. Трамп не выделил другие уступки, на которых он бы настаивал. Он также не сказал, как можно доверять Путину в соблюдении соглашения, учитывая, что он нарушил пакт 1994 года, который гарантировал суверенитет Украины, и два соглашения о прекращении огня, заключенные в Минске, Беларусь, в 2014 и 2015 годах.

Замечания Трампа не были написаны по сценарию и прозвучали в ответ на вопросы журналистов. Но они отразили то, как он видит ситуацию, и предсказали следующие несколько месяцев. Они также послали новые шоковые волны по Европе, которая начинает осознавать тот факт, что ее главный союзник в новой холодной войне больше не видит себя таковым.

ABC News провело фактчекинг этого вербального цирка:

Дональд Трамп ложно утверждает, что Украина начала войну с Россией.

Не слишком большой энтузиазм вызвали и сепаратные переговоры между Россией и США, которые стартовали в Саудовской Аравии 18 февраля.

The Washington Post в статье "США и Россия провели первые переговоры относительно Украины без союзников" авторства Джона Гадсона (журналиста, не врача) намекает, что сепаратные переговоры с агрессором очень похожи на измену и несут коренной слом всей предыдущей политики Запада в отношении этой войны.

Американские чиновники преуменьшают значение исключения Киева, изображая встречу как предварительную для изучения перспектив дальнейших переговоров, которые будут включать Киев и подготовят почву для ожидаемого саммита Трампа и Путина. Но это ознаменовало резкий разрыв с постулатом "ничего об Украине без Украины", принятым президентом Джо Байденом и его западными союзниками.



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"Тектонический сдвиг" в политике США фиксирует и британская газета The Guardian. Также журналисты правильно диагностировали причину гнева Трампа на Зеленского. Это его отказ повиноваться Белому Дому и подписывать фактическую капитуляцию Украины.

Украинский президент заявил журналистам (на пресс-конференции в Стамбуле – 24 Канал), что без Киева не может быть принято ни одного решения о том, как закончить войну, и что он всегда будет отвергать "ультиматумы" Путина.

Именно от этих слов у Трампа запылало настолько, что он начал нести свой агрессивный и опасный бред:

Выступая перед журналистами в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде, Трамп отверг беспокойство Украины по поводу того, что ее исключили из переговоров, и, что странно, похоже, намекнул, что Киев виноват в войне. Он сказал: "Сегодня я услышал: "О, нас не пригласили". Ну, вы были там три года. Вы должны были закончить это три года назад – вы не должны были никогда начинать. Можно было договориться".

Международный обозреватель Guardian Джулиан Борджер в статье с красноречивым названием "Украина и Европа вынуждены сидеть на обочине, пока США и Россия точат свои ножи" обратил внимание на персональную трагедию госсекретаря Марко Рубио и советника по нацбезопасности Майка Уолтца, которые прекрасно понимают, к чему идет, но вынуждены паясничать перед Трампом и удовлетворять его капризы:

Рубио – наиболее традиционный внешнеполитический республиканец в команде Трампа, и он выглядел обеспокоенным. Интересно, что бывший сенатор от Флориды не повторил обещаний, которые он сделал двумя днями ранее в Иерусалиме. Говорится о том, что Украина и Европа должны быть за столом переговоров, и что урегулирование должно уважать украинский суверенитет.

Когда во вторник в Эр-Рияде его спросили о том, что Киев и Европа чувствуют себя на обочине, госсекретарь ответил, что "мир должен благодарить президента Трампа" за то, что мирный процесс зашел так далеко.

На пресс-брифинге после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Рубио и Уолтц (советник Трампа по нацбезопасности – 24 Канал) 8 раз повторили одну и ту же мантру о том, что президент Трамп – единственный человек, способный проложить путь к мирному соглашению. В общем они упомянули имя Трампа 18 раз, возможно, опасаясь, что могут попасть на телевидение Белого дома в клипе, в котором президент не упоминается.

Также Борджер провел вполне очевидные исторические параллели:

Кульминацией Эр-Риядского процесса, как четко дала понять американская делегация, станет встреча на высшем уровне между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, двумя лидерами, разделяющими имперские наклонности, тяготеющими к великодержавным сферам влияния. Это будет не первый раз, когда сверхдержавы встречаются на Ближнем Востоке, чтобы разделить европейское государство. Тегеранская конференция 1943 года провела линию через всю Восточную Европу.

В Эр-Рияде Трамп сыграет роль Рузвельта, а Путин – Сталина. Давно прошло то время, когда было место для Черчилля. Великобритания присоединилась к обеспокоенным европейским голосам далеко за кулисами.

Для украинцев, да и для многих европейцев, это не похоже на Тегеран. Они опасаются нового Мюнхена, места, где в сентябре 1938 года произошла измена и раздел Чехословакии. Но теперь в виде позолоченных палат и гектаров полированного мрамора дворца Дирия... В Мюнхене чехословацкую делегацию держали в соседней комнате в ожидании подробностей о том, когда и как они сдадут Судетскую область Гитлеру. Во вторник украинцы даже не были в одной стране. Владимир Зеленский нервно ждал новостей из Турции. В следующем месяце он должен прибыть в Саудовскую Аравию, чтобы получить брифинг от королевского двора и выразить свои чувства.

"Когда во дворце Дирия убирали стулья и мыли пол, казалось, что в центре внимания оказалась новая парадигма, знакомая с 19 века и холодной войны: великие державы будут принимать решения, тогда как меньшие государства будут с тревогой ждать, когда закончатся встречи больших ребят, а потом позвонят в Эр-Рияд, чтобы узнать, что было решено", – замечает автор.

Как видим, мировые СМИ дают вполне исчерпывающую клиническую картину того, что происходит. Остается надеяться, что это прочитают также и политики, а главное – примут необходимые решения, чтобы предотвратить это предательство.