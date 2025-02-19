Министр цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал рейтинги Зеленского. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение.

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Какие на самом деле рейтинги Зеленского

Михаил Федоров сравнил рейтинги доверия Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Уровень доверия украинцев к Президенту Зеленскому больше на 4-5%, чем уровень доверия американцев к президенту Трампу,

– пояснил он.

Рейтинг поддержки Трампа – 48% – 49%, согласно последней информации за февраль 2025 года.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимира Зеленского поддерживают всего 45 украинцев. такое заявление он выдал после переговоров американской и российской делегаций в Саудовской Аравии.

Зеленский назвал информацию о 4% дезинформацией, поступающей из России, и планирует обнародовать результаты соцопросов, чтобы разорвать этот дезинформационный круг.