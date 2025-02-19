Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував рейтинги Зеленського. Про це пише 24 Канал із посиланням на його допис.
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Які насправді рейтинги Зеленського
Михайло Федоров порівняв рейтинги довіри Дональда Трампа та Володимира Зеленського.
Рівень довіри українців до Президента Зеленського більший на 4-5%, ніж рівень довіри американців до президента Трампа,
– пояснив він.
Рейтинг підтримки Трампа – 48% – 49%, відповідно до останньої інформації за лютий 2025 року.
Раніше Дональд Трамп заявив, що Володимира Зеленського підтримують всього 45 українців. таку заяву він видав після перемовин американської та російської делегацій у Саудівській Аравії.
Зеленський назвав інформацію про 4% дезінформацією, що надходить з Росії, і планує оприлюднити результати соцопитувань, щоб розірвати це дезінформаційне коло.