Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров прокоментував рейтинги Зеленського. Про це пише 24 Канал із посиланням на його допис.

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Які насправді рейтинги Зеленського

Михайло Федоров порівняв рейтинги довіри Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

Рівень довіри українців до Президента Зеленського більший на 4-5%, ніж рівень довіри американців до президента Трампа,

– пояснив він.

Рейтинг підтримки Трампа – 48% – 49%, відповідно до останньої інформації за лютий 2025 року.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Володимира Зеленського підтримують всього 45 українців. таку заяву він видав після перемовин американської та російської делегацій у Саудівській Аравії.

Зеленський назвав інформацію про 4% дезінформацією, що надходить з Росії, і планує оприлюднити результати соцопитувань, щоб розірвати це дезінформаційне коло.