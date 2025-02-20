Детали передает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Добавим, что 19 февраля Трамп пошел на второй круг резких заявлений в отношении Зеленского, также к нему присоединился Вэнс и другие.

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Почему падает рейтинг Трампа

Уровень поддержки замеряли в течение 6 дней. И оказалось, что только 44% респондентов одобряют работу Трампа. 24 – 26 января их было 45%, а 20 – 21 января (то есть до и сразу после инаугурации) – 47%.

После начала второго срока президентство Трампа не одобрял 41%. Теперь этих людей 51%. То есть рейтинг Трампа быстро снижается.

А все потому, что лидер США угрожает наложить пошлины на ряд стран.

Доля американцев, которые считают, что экономика идет неправильным путем, выросла до 53% в последнем опросе с 43% в опросе 24 – 26 января,

– сказано в материале.

Избиратели начинают разочаровываться в Трампе. Лишь 32% респондентов одобряли результаты его работы в борьбе с инфляцией. В январе потребительские цены в США выросли больше всего за почти полтора года, а цены на товары и услуги выросли.

Трамп обещал высокие пошлины на импорт из Китая, Мексики и Канады. И, хотя пошлины на товары из Мексики и Канады отложили до марта, с 12 марта начнут действовать пошлины на импортную сталь и алюминий. Поэтому люди убеждены: инфляция будет только расти.