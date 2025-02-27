Есть у россиян крайне популярная фраза: "Есть такая профессия – родину защищать". Ее очень часто используют кадровые российские военные, объясняя своим подчиненным, почему они должны жить по принципам главных героев культового в стране-агрессоре фильма "Офицеры". По сюжету ленты двое друзей участвуют в подавлении движения борцов против советской оккупации в Туркестане (город в Казахстане), поддерживают коммунистический Китай в войне против Японии, а сын одного из них тем временем борется за социализм в гражданской войне в Испании. Уже во время развязанной Сталиным и Гитлером Второй мировой этот сын погибает по принципу "ни шагу назад", а главный герой дослуживается до генерала и воспитывает из внука классического десантника, готового погибнуть в любой стране мира ради партии.

Все эти пафосные догмы, под которыми скрываются классические "бабы еще нарожают", защита семьи где-то за рубежом, когда самой России ничего не угрожает и т.д., Кремль десятилетиями навязывал обществу. Ими продолжают накачивать как обычное гражданское население, так и тех, кто уже находится в захватническом войске. При этом в пропаганде российский военный – это всегда не насильник и убийца, а "вежливый человечек", что всех спасает и живет по морально-этническому кодексу современной православной недоимперии (это когда ты утром избил жену "Домостроем", приказал сыну повесить двух геев, а потом поехал освобождать Россию от украинцев на их собственной территории). Именно такое поведение навязывают детям учителя и наставники из "Юнармии", взрослому населению – кремлевские пропагандисты с экранов телевидения. Все механизмы кремлевской машины всячески пытаются уничтожить любые цивилизованные человеческие нормы в каждом лице, чтобы при вступлении в армию ответственные за промывку мозгов специалисты могли делать из мужчин хладнокровных и безвольных убийц, а из женского населения – безэмоциональные станки для рождения солдат.

Внутри армии страны-агрессора пропагандой занимаются так называемые замполиты – профессиональные военные психологи, задача которых заключается в окончательном истреблении в личном составе всего человеческого. Они часто преподают в профильных вузах, готовят программные фильмы и выпускают газеты, а также участвуют в организации так называемых пятиминуток ненависти. Лишь бы только выражение "Есть такая профессия – родину защищать" звучало в большинстве российских домов, было своеобразным оправданием совершения военных преступлений, а сами убийцы не просто оправдывали ею свои поступки, а гордились ими.

Впрочем, пока простому люду рассказывают о борьбе с западными ценностями, об отце 1 и отце 2, а также необходимости бедно и смиренно жить, в российской верхушке царят совсем другие настроения. Высшее военно-политическое командование страны-агрессора ест не щи, а черную икру, катается на дорогущих автомобилях иностранного производства, отправляет своих детей жить за границу, а также не чурается нетрадиционных сексуальных связей. Понятно, что для генералов, полковников и министров все это не является чем-то строго запрещенным (все же о Путине и его любви к маленьким мальчикам всем известно), однако выставлять на всеобщее обозрение свое участие в гей-оргиях в этой среде не принято. Для простых солдат чиновники и офицеры должны быть носителями "скрепляющих ценностей", страдальцами за Россию.

Редакция 24 Канала получила доступ к файлам и перепискам заместителя командира по морально-психологическому обеспечению Дальней авиации России Александра Бессарабова. Он во время службы делает все, чтобы пилоты стратегических бомбардировщиков были носителями "русского мира" и гордились убийством сотен гражданских украинцев, а в свободное от работы время спит с мужчинами, ищет партнеров для своей жены, чтобы посмотреть, как с ней занимаются сексом. О "свинье в постели" (это цитата), выкладывании фото жены на форумах извращенцев, готовности "отс**ать" практически на выходе из здания минобороны в центре Москвы, а также домашних семейных видео полковника Бессарабова на порносайтах, читайте в материале.

Он – офицер, она – пропагандистка

Чтобы лучше понять, насколько трешевой является жизнь достаточно серьезных деятелей российской военно-пропагандистской машины, стоит более подробно рассказать о нюансах публичной жизни семьи Бессарабова.

Сам полковник сделал большую карьеру, переведясь в Дальнюю авиацию после службы на Ростовщине. Бывшие коллеги характеризуют офицера как способного на любые подлости, беспринципного человека, умеющего угодить руководству (даже в постели).



Александр Бессарабов (слева) с товарищами из бомбардировочных полков во время встречи с Владимиром Соловьевым / 24 Канал

В должности заместителя командира по военно-психологическому обеспечению Александр Бессарабов занимается активной работой с рашистскими пилотами и другими причастными к гибели сотен гражданских украинцев.

Задача офицера – сделать так, чтобы каждый причастный к разрушенным больницам и жилым домам не только не сомневался в необходимости такой своей работы, но и рассказывал своим родным о ее результатах с гордостью.

Полковник часто путешествует в Энгельс и Украинку, где базируются российские стратегические бомбардировщики, где и обрабатывает личный состав. Львиную долю пропагандистской работы Бессарабов делает в Москве, где работает в здании министерства обороны России на Фрунзенской набережной, 22/2. Немало времени офицер проводит также в здании бизнес-центра "Технопарк Россолимо" на улице Россолимо, 17, где, судя по всему, также есть помещение миноубийства страны-агрессора.

Вся публичная деятельность офицера ограничена исключительно работой. В соцсетях он не очень активен. По крайней мере в тех, которыми пользуются рядовые россияне. Одну страницу Бессарабов закрыл для публичности (https://vk.com/id152484436), а на другую давно не заходил (https://vk.com/id62481069).

Ирина Архимандритова, жена офицера, никогда не хватала звезд с неба в плане работы. После занятия далеко не главных должностей в различных частных фирмах, женщина открыла для себя новые возможности стать причастной к многомиллиардному потоку, который Кремль выделяет на пропаганду.

Так, полковничья пассия стала руководительницей кабинета патриотической работы и работы с ветеранами Центрального офицерского клуба ВКС, а также заместителем начальника штаба "Юнармии" в Москве. Последняя должность фактически означает работу педагога-организатора.

Единственное, в чем Архимандритова преуспела в жизни, – пропаганда рашизма детям / Фото из соцсетей жены Бессарабова

На своей странице во "ВКонтакте" (https://vk.com/id10276805) женщина постоянно распространяет пропагандистские материалы то о победобесии, то о величии российской армии.

Старшая дочь пары, 19-летняя Карина (https://vk.com/id192381937) является ярой сторонницей рашизма. Она является членом путинского аналога гитлерюгенда практически с начала его основания. 7 лет жизни девушка провела под постоянным влиянием пропагандистской машины. Не без собственного на то согласия, конечно, она таскала дедов на палках, тусила с Шойгу, снималась во всевозможных видеороликах и тому подобное.



Карина Бессарабова на тусовке юнармейцев с Шойгу и Терешковой / Фото из соцсетей

Младшая дочь полковника Екатерина (https://vk.com/id163741787) так же является звездой детского сборища будущих убийц.



Победобесие с детства / Фото из архива семьи Бессарабова

Как и ее старшая сестра, маленькая рашистка участвует во всех возможных акциях "Юнармии", ездит на встречи с ветеранами оккупационных войн Москвы и прославляет Путина.

Екатерина Бессарабова (в центре) на "интервью" с героем СССР Василием Решетниковым / Скриншот из видео

Словом, в целом семья выглядит как типичная и "нормальная", как любят говорить россияне, ячейка общества.

Семья полковника Бессарабова / Фото из семейного архива преступника

Убийства, преследования за инакомыслие, изнасилования и пытки в современной России идут бок о бок с публичными рассказами о целомудрии, добре и мире. Одичавшие от пропаганды жители нашей северной соседки давно существуют в мире гиперболизированного Оруэлла. Интимно-тайные истории жизни Бессарабова-Архимандритовой это только доказывают.

"Дырявый" полковник и его "свинья" – звезды среди извращенцев

На службе замполит дальней авиации ведет себя так, будто действительно является носителем пропагандируемых Кремлем ценностей. Организовывает передачу икон в храмы, рассказывает о важности семьи и необходимости борьбы с мифическими "западными традициями".

Бессарабов занимался передачей иконы в храм ВКС России / Фото документа из переписки полковника, 24 Канал

На своих лекциях полковник рассказывает о том, насколько важна поддержка традиций и духовных ценностей в обществе, поскольку это является частью военной безопасности России.



Фрагмент лекции Бессарабова / Фото документа с телефона замполита, 24 Канал

Впрочем, вряд ли кто-то из товарищей по оружию может представить, что у замполита гражданской авиации "есть пробитие" чуть ниже спины, а его жена спит со случайными мужчинами, которых ей подыскивает сам Бессарабов на профильных форумах.

Семья полковника, как оказалось, очень известна в узких кругах извращенцев. Как писал сам офицер, он хочет, чтобы на его женщину смотрели (и не только) и узнавали ее. А еще Бессарабов постоянно играет в азартные игры и лотереи. Поэтому можно считать, что замполит сорвал джекпот, ведь после разоблачения тайн преступника на всеобщее обозрение как минимум одна его мечта осуществится. По крайней мере члены командования дальней авиации точно будут узнавать Архимандритову не только как деятельницу из "Юнармии", но и как создательницу контента для взрослых. И за самим полковником точно закрепится реноме командира, способного работать ртом не только во время конференций и лекций.

Одно из хобби высокопоставленного деятеля – общение в различных соцсетях для взрослых типа Spakes, в которых он зарегистрирован под своей личной почтой на mail.ru.

Профиль Бессарабова на соцсети для взрослых / Скриншот с аккаунта, 24 Канал

Аккаунт полковника с id12210407 подписан на множество групп типа "секс при муже", "наши жены с лицом", "жены и мужья голые" и тому подобное.



Подписки Бессарабова много говорят о его предпочтениях / Скриншот с аккаунта полковника, 24 Канал

Впрочем, дело далеко не в том, какие фото и видео просматривает замполит, ведь он активно выкладывает собственный контент. Фото и видео с участием его жены настолько известны в соцсети, что ему писали даже вообще незнакомые пользователи с просьбой показать видео с участием "коровы".



Типичная переписка с Бессарабовым / Скриншот из аккаунта полковника, 24 Канал

Однако просить поделиться интимным контентом замполита не стоило, ведь он и сам с радостью выкладывал все в общении с другими товарищами по интересам, а также просил распространять эти фото и видео другим мужчинам.

На скриншотах переписок Бессарабова в соцсети для взрослых сообщения отображаются в обратном порядке, поэтому читать их стоит снизу вверх



"Жирная с*ка" (с) полковник Бессарабов / Скриншот общения замполита дальней авиации в соцсети для взрослых, 24 Канал

В других переписках Бессарабов называет свою жену "свиньей".



Типичная "скрепная" российская семья / Скриншот переписки полковника Бессарабова, 24 Канал

Для того чтобы забросить незнакомцам из интернета фото жены, полковник даже имеет отдельную папку в своем телефоне.

Смотрите фото жены замполита дальней авиации России Александра Бессарабова / Фото с телефона полковника (18+):

В этом контексте жалобы администраторам порносайтов с требованиями удалить "украденные с ноутбука" домашние видео выглядят очень странными.



Видео украли / Скриншот с почты Бессарабова, 24 Канал

Кроме какого-то извращенного удовольствия от обмена фотографиями своей жены, замполит российской дальней авиации ищет в соцсетях, так сказать, практический подход к делу – любовников для Архимандритовой.



Любовников жены много не бывает / Скриншот переписки полковника Бессарабова, 24 Канал

Подобная "охота" в семье замполита дальней авиации продолжается годами и часто приносит свои плоды в различных форматах. Например, приводят к встрече Архимандритовой с пятью мужчинами.



Где взять столько любовников / Скриншот из переписки полковника Бессарабова, 24 Канал

Впрочем, поиски мужчин для встреч российский офицер ведет не только для своей второй половинки. Он, как выяснилось, является большим любителем заняться любовью с представителями своего пола. Даже в рабочее время и в непосредственной близости от главного офиса минобороны.



Где работаешь? Секрет / Скриншот переписки замполита дальней авиации России, 24 Канал

Более того, полковник даже просит любовников взять с собой друзей, ведь "хочет много со**ть". Местом встречи любовников, видимо, был памятник героям фильма "Офицеры", установленный возле здания минобороны.



Ну как ты там на работе? (с) / Скриншот переписки замполита дальней авиации Александра Бессарабова, 24 Канал

Наслаждается "настоящий полковник" не только предоставлением сексуальных услуг орально. В многочисленных переписках с мужчинами он регулярно договаривается о встречах для более интересных ласк.



Есть пробитие (с) / Скриншот переписки замполита дальней авиации России Александра Бессарабова, 24 Канал

А чтобы заманивать активных геев, которых в России, как известно, готовы сжигать на костре, Бессарабов скидывает любовникам еще и свои интимные фото.



Замполит дальней авиации России после встречи с бывшим однокурсником. Они там все такие / Скриншот переписки замполита дальней авиации, 24 Канал

Екатерина не Александровна, а Муслимовна

Стоит отметить, что в семье Бессарабова-Архимандритовой "добычей любовников" занимается не только муж. Активно ищет себе "утешение" и сама женщина. Она переписывается со всеми, кого только может рассмотреть в виде потенциального партнера.

Перечислить всех, с кем переспала жена заместителя начальника дальней авиации России вообще невозможно. Однако стоит остановиться на любовнике, с которым у нее были довольно долгие отношения. Настолько долгие, что младшая дочь полковника вполне может оказаться не Александровной, а Муслимовной.

Роман (если это, конечно, так можно назвать) с мужчиной, который представлялся Михаилом, длился у Архимандритовой довольно долго. Начался он задолго до того, как она познакомила его с Бессарабовым перед интимной встречей с любовником и его другом.



Еще до встречи, которую согласовал Бессарабов, Архимандритова и "Михаил" прекрасно знали друг друга / Скриншот из переписки жены замполита дальней авиации России, 24 Канал

Впрочем, друг "Михаила" Архимандритовой не понравился, поэтому пара впоследствии продолжила встречи в привычном для себя формате.



Вдвоем-то оно лучше / Скриншот из переписки жены замполита дальней авиации России, 24 Канал

На самом же деле Михаила зовут Муслим Наджмеддин-Оглы Ибрагимов и он 1984 года рождения. В "ВКонтакте" он подписан как Стас Диев (https://vk.com/id228622970), а в "Одноклассниках" – Михаил Ибрагимов.

Поскольку деятельность мужчины не касается войны против Украины, останавливаться на его биографии не имеет смысла. Единственное, что стоит отметить, это то, что он может быть отцом младшей дочери Архимандритовой.





Родинка выдает родство / Фото с телефона Архимандритовой

К семье Бессарабова уже мчится белая "Лада"

Как видно из достаточно поверхностного анализа, моральный облик замполита дальней авиации России не сильно отличается от среднестатистического по всей стране-террористе. Если бы не некоторые влиятельные офицеры, которые почему-то недолюбливают Бессарабова, он бы вполне мог дослужиться до генерала.

Впрочем, под него уже "копают" на службе, поэтому вскоре его могут сместить с должности. Вероятно, даже отправить на войну против Украины. Скорее всего, вслед за своим мужем место под солнцем потеряет и деятельница "Юнармии". Это означает, что в семье полковника вскоре может появиться белая похоронная "Лада", а у Карины с Екатериной – новый отец. Благо, долго искать замену Архимандритовой не придется, ведь ее shot-list состоит из десятков кандидатур.

Что же касается другой информации с телефонов, компьютера и архивов почты полковника, который пока имеет доступ к секретным данным, пока публиковать ее нельзя для того, чтобы не помешать Силам обороны Украины.