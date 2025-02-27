Є у росіян вкрай популярна фраза: "Есть такая профессия – родину защищать". Її дуже часто використовують кадрові російські військові, пояснюючи своїм підлеглим, чому вони мають жити за принципами головних героїв культового у країні-агресорці фільму "Офіцери". За сюжетом стрічки двоє друзів беруть участь у придушенні руху борців проти радянської окупації в Туркестані (місто у Казахстані), підтримують комуністичний Китай у війні проти Японії, а син одного з них тим часом бореться за соціалізм у громадянській війні в Іспанії. Вже під час розв'язаної Сталіним та Гітлером Другої світової цей син гине за принципом "ані кроку назад", а головний герой дослужується до генерала та виховує з онука класичного десантника, готового загинути у будь-якій країні світу заради партії.

Усі ці пафосні догми, під якими приховуються класичні "баби ще понароджують", захист родини десь за кордоном, коли самій Росії нічого не загрожує тощо, Кремль десятиріччями нав'язував суспільству. Ними продовжують накачувати як звичайне цивільне населення, так і тих, хто вже перебуває у загарбницькому війську. При цьому в пропаганді російський військовий – це завжди не ґвалтівник та вбивця, а "ввічливий чоловічок", що всіх рятує та живе за морально-етнічним кодексом сучасної православної недоімперії (це коли ти зранку побив дружину "Домостроєм", наказав сину повісити двох геїв, а потім поїхав звільняти Росію від українців на їх власній території). Саме таку поведінку нав'язують дітям вчителі та наставники з "Юнармії", дорослому населенню – кремлівські пропагандисти з екранів телебачення. Усі механізми кремлівської машини всіляко намагаються знищити будь-які цивілізовані людські норми у кожній особі, щоб під час долучення до війська відповідальні за промивку мізків фахівці могли робити з чоловіків холоднокровних та безвольних вбивць, а з жіночого населення – беземоційні верстати для народження солдатів.

Всередині армії країни-агресорки пропагандою займаються так звані замполіти – професійні військові психологи, задача яких полягає в остаточному винищенні в особового складу всього людського. Вони часто викладають у профільних вишах, готують програмні фільми та випускають газети, а також беруть участь в організації так званих п'ятихвилинок ненависті. Аби тільки вислів "Есть такая профессия – родину защищать" лунав у більшості російських будинків, був своєрідним виправданням скоєння воєнних злочинів, а самі вбивці не просто виправдовували нею свої вчинки, а пишалися ними.

Утім, поки простому люду розповідають про боротьбу із західними цінностями, про батька 1 та батька 2, а також необхідність бідно й смиренно жити, у російській верхівці панують зовсім інші настрої. Вище військово-політичне командування країни-агресорки їсть не щі, а чорну ікру, катається на дорогезних автівках іноземного виробництва, відправляє своїх дітей жити за кордон, а також не цурається нетрадиційних сексуальних зв'язків. Зрозуміло, що для генералів, полковників і міністрів все це не є чимось суворо забороненим (все ж про Путіна та його любов до маленьких хлопчиків всім відомо), проте виставляти на загал свою участь у гей-оргіях у цьому середовищі не прийнято. Для простих солдатів чиновники та офіцери мають бути носіями "скріпних цінностей", страждальцями за Росію.

Редакція 24 Каналу отримала доступ до файлів та листувань заступника командира з морально-психологічного забезпечення Дальньої авіації Росії Олександра Бессарабова. Він під час служби робить все, щоб пілоти стратегічних бомбардувальників були носіями "русского міра" й пишалися вбивством сотень цивільних українців, а у вільний від роботи час спить із чоловіками, шукає партнерів для своєї дружини, аби подивитися, як із нею займаються сексом. Про "свиню в ліжку" (це цитата), викладання фото дружини на форумах збоченців, готовність "відс**ати" практично на виході з будівлі міноборони у центрі Москви, а також домашні родинні відео полковника Бессарабова на порносайтах, читайте в матеріалі.

Він – офіцер, вона – пропагандистка

Щоб краще зрозуміти, наскільки трешовим є життя достатньо серйозних діячів російської військово-пропагандистської машини, варто більш детально розповісти про нюанси публічного життя родини Бессарабова.

Сам полковник зробив неабияку кар'єру, перевівшись до Дальньої авіації після служби на Ростовщині. Колишні колеги характеризують офіцера як здатного на будь-які підлості, безпринципного чоловіка, що вміє догодити керівництву (навіть у ліжку).



Олександр Бессарабов (ліворуч) із товаришами з бомбардувальних полків під час зустрічі з Володимиром Соловйовим / 24 Канал

На посаді заступника командира з військово-психологічного забезпечення Олександр Бессарабов займається активною роботою з рашистськими пілотами та іншими причетними до загибелі сотень цивільних українців.

Задача офіцера – зробити так, щоб кожен дотичний до зруйнованих лікарень та житлових будинків не лише не сумнівався у необхідності такої своєї роботи, але й розповідав своїм рідним про її результати з гордістю.

Полковник часто подорожує до Енгельса та Українки, де базуються російські стратегічні бомбардувальники, де й опрацьовує особовий склад. Левову частку пропагандистської роботи Бессарабов робить у Москві, де працює в будівлі міністерства оборони Росії на Фрунзенській набережній, 22/2. Чимало часу офіцер проводить також у будівлі бізнес-центру "Технопарк Россолімо" на вулиці Россолімо, 17, де, судячи з усього, також є приміщення мінвбивства країни-агресорки.

Уся публічна діяльність офіцера обмежена виключно роботою. У соцмережах він не дуже активний. Принаймні у тих, якими користуються пересічні росіяни. Одну сторінку Бессарабов закрив для публічності (https://vk.com/id152484436), а на іншу давно не заходив (https://vk.com/id62481069).

Ірина Архімандритова, дружина офіцера, ніколи не хапала зірок із неба у плані роботи. Після обіймання далеко не головних посад у різноманітних приватних фірмах, жінка відкрила для себе нові можливості стати дотичною до багатомільярдного потоку, який Кремль виділяє на пропаганду.

Так, полковнича пасія стала керівницею кабінету патріотичної роботи та роботи з ветеранами Центрального офіцерського клубу ВКС, а також заступницею начальника штабу "Юнармії" у Москві. Остання посада фактично означає роботу педагога-організатора.

Єдине, в чому Архімандритова досягнула успіху в житті, – пропаганда рашизму дітям / Фото з соцмереж дружини Бессарабова

На своїй сторінці у "ВКонтакті" (https://vk.com/id10276805) жінка постійно розповсюджує пропагандистські матеріали то про побєдобєсіє, то про велич російської армії.

Старша донька пари, 19-річна Карина (https://vk.com/id192381937) є палкою прихильницею рашизму. Вона є членом путінського аналога гітлер'югенду практично з початку його заснування. 7 років життя дівчина провела під постійним впливом пропагандистської машини. Не без власної на те згоди, звісно, вона тягала дідів на палках, тусила з Шойгу, знімалася у всіляких відеороликах тощо.



Карина Бессарабова на тусовці юнармійців із Шойгу та Терешковою / Фото з соцмереж

Молодша донька полковника Катерина (https://vk.com/id163741787) так само є зіркою дитячого зборища майбутніх вбивць.



Побєдобєсіє з дитинства / Фото з архіву родини Бессарабова

Як і її старша сестра, маленька рашистка бере участь в усіх можливих акціях "Юнармії", їздить на зустрічі з ветеранами окупаційних війн Москви та прославляє Путіна.

Катерина Бессарабова (у центрі) на "інтерв'ю" з героєм СРСР Василем Решетниковим / Скриншот із відео

Одним словом, на загал родина виглядає як типовий та "нормальний", як люблять казати росіяни, осередок суспільства.

Родина полковника Бессарабова / Фото з сімейного архіву злочинця

Вбивства, переслідування за інакомислення, зґвалтування та катування у сучасній Росії йдуть пліч-о-пліч із публічними розповідями про цноту, добро та мир. Здичавілі від пропаганди мешканці нашої північної сусідки давно існують у світі гіперболізованого Орвелла. Інтимно-таємні історії життя Бессарабова-Архімандритової це лише доводять.

"Дірявий" полковник та його "свиня" – зірки серед збоченців

На службі замполіт дальньої авіації поводиться так, ніби дійсно є носієм пропагованих Кремлем цінностей. Організовує передачу ікон до храмів, розповідає про важливість родини та необхідність боротьби з міфічними "західними традиціями".

Бессарабов займався передачею ікони до храму ВКС Росії / Фото документа з листування полковника, 24 Канал

На своїх лекціях полковник розповідає про те, наскільки важливою є підтримка традицій та духовних цінностей у суспільстві, оскільки це є частиною військової безпеки Росії.



Фрагмент лекції Бессарабова / Фото документа з телефона замполіта, 24 Канал

Утім, навряд хтось із товаришів по зброї може уявити, що у замполіта цивільної авіації "есть пробитие" трохи нижче спини, а його дружина спить із випадковими чоловіками, яких їй підшукує сам Бессарабов на профільних форумах.

Родина полковника, як виявилося, є дуже відомою у вузьких колах збоченців. Як писав сам офіцер, він хоче, аби на його жінку дивилися (і не тільки) та впізнавали її. А ще Бессарабов постійно грає в азартні ігри та лотереї. Тож можна вважати, що замполіт зірвав джекпот, адже після викриття таємниць злочинця на загал щонайменше одна його мрія здійсниться. Принаймні члени командування дальньої авіації точно впізнаватимуть Архімандритову не лише як діячку з "Юнармії", але і як авторку контенту для дорослих. Та й за самим полковником точно закріпиться реноме командира, що здатен працювати ротом не лише під час конференцій та лекцій.

Одне з хобі високопоставленого діяча – спілкування у різноманітних соцмережах для дорослих типу Spakes, у яких він зареєстрований під своєю особистою поштою на mail.ru.

Профіль Бессарабова на соцмережі для дорослих / Скриншот з акаунта, 24 Канал

Акаунт полковника з id12210407 підписаний на безліч груп типу "секс при чоловікові", "наші дружини з обличчям", "дружини та чоловіки голі" тощо.



Підписки Бессарабова багато говорять про його вподобання / Скриншот з акаунту полковника, 24 Канал

Утім, справа далеко не в тому, які фото та відео передивляється замполіт, адже він активно викладає власний контент. Фото та відео за участю його дружини є настільки відомими у соцмережі, що йому писали навіть взагалі незнайомі користувачі з проханням показати відео за участю "корови".



Типове листування з Бессарабовим / Скриншот з акаунту полковника, 24 Канал

Однак просити поділитися інтимним контентом замполіта не варто було, адже він і сам радо викладав все у спілкуванні з іншими товаришами за інтересами, а також просив поширювати ці фото та відео іншим чоловікам.

На скриншотах листувань Бессарабова у соцмережі для дорослих повідомлення відображаються у зворотному порядку, тож читати їх варто знизу догори



"Жирна с*ка" (с) полковник Бессарабов / Скриншот спілкування замполіта дальньої авіації у соцмережі для дорослих, 24 Канал

В інших листуваннях Бессарабов називає свою дружину "свинею".



Типова "скріпна" російська родина / Скриншот листування полковника Бессарабова, 24 Канал

Для того щоб закинути незнайомцям з інтернету фото дружини, полковник навіть має окрему папку у своєму телефоні.

Дивіться фото дружини замполіта дальньої авіації Росії Олександра Бессарабова / Фото з телефону полковника (18+):

У цьому контексті скарги адміністраторам порносайтів з вимогами видалити "вкрадені з ноутбука" домашні відео виглядають дуже дивними.



Відео вкрали / Скриншот з пошти Бессарабова, 24 Канал

Крім якогось збоченого задоволення від обміну фотографіями своєї дружини, замполіт російської дальньої авіації шукає у соцмережах, так би мовити, практичний підхід до справи – коханців для Архімандритової.



Коханців дружини багато не буває / Скриншот листування полковника Бессарабова, 24 Канал

Подібне "полювання" у родині замполіта дальньої авіації триває роками й часто приносить свої плоди у різноманітних форматах. Наприклад, призводять до зустрічі Архімандрітової з п'ятьма чоловіками.



Де взяти стільки коханців? / Скриншот з листування полковника Бессарабова, 24 Канал

Утім, пошуки чоловіків для зустрічей російський офіцер веде не лише для своєї другої половинки. Він, як з'ясувалося, є великим любителем покохатися з представниками своєї статі. Навіть у робочий час та в безпосередній близькості від головного офісу міноборони.



Де працюєш? Секрет / Скриншот листування замполіта дальньої авіації Росії, 24 Канал

Ба більше, полковник навіть просить коханців взяти з собою друзів, адже "хоче багато смо***ти". Місцем зустрічі коханців, мабуть, був пам'ятник героям фільму "Офіцери", встановлений біля будівлі міноборони.



Ну як ти там на роботі? (с) / Скриншот листування замполіта дальньої авіації Олександра Бессарабова, 24 Канал

Насолоджується "настоящий полковник" не лише наданням сексуальних послуг орально. У численних листуваннях з чоловіками він регулярно домовляється про зустрічі для цікавіших пестощів.



Есть пробитие (с) / Скриншот листування замполіта дальньої авіації Росії Олександра Бессарабова, 24 Канал

А щоб заманювати активних геїв, яких у Росії, як відомо, готові спалювати на багатті, Бессарабов скидає коханцям ще й свої інтимні фото.



Замполіт дальньої авіації Росії після зустрічі з колишнім однокурсником. Вони там всі такі? / Скриншот листування замполіта дальньої авіації, 24 Канал

Катерина не Олександрівна, а Муслімівна

Варто зазначити, що у родині Бессарабова-Архімандритової "видобутком коханців" займається не лише чоловік. Активно шукає собі "розраду" й сама жінка. Вона переписується зі всіма, кого тільки може розглянути у вигляді потенційного партнера.

Перелічити всіх, із ким переспала дружина заступника начальника дальньої авіації Росії взагалі неможливо. Однак варто зупинитися на коханці, з яким у неї були досить довгі стосунки. Настільки довгі, що молодша донька полковника цілком може виявитися не Олександрівною, а Муслімівною.

Роман (якщо це, звісно, так можна назвати) з чоловіком, який представлявся Михайлом, тривав в Архімандритової досить довго. Почався він задовго до того, як вона познайомила його з Бессарабовим перед інтимною зустріччю з коханцем та його другом.



Ще до зустрічі, яку узгодив Бессарабов, Архімандритова та "Михайло" чудово знали один одного / Скриншот з листувань дружини замполіта дальньої авіації Росії, 24 Канал

Втім, друг "Михайла" Архімандритовій не сподобався, тож пара згодом продовжила зустрічі у звичному для себе форматі.



Вдвох-то воно краще / Скриншот з листувань дружини замполіта дальньої авіації Росії, 24 Канал

Насправді ж Михайла звати Муслім Наджмеддін-Огли Ібрагімов і він 1984 року народження. У "ВКонтакте" він підписаний як Стас Дієв (https://vk.com/id228622970), а в "Однокласниках" – Михайло Ібрагімов.

Оскільки діяльність чоловіка не стосується війни проти України, зупинятися на його біографії не має сенсу. Єдине, що варто відзначити, це те, що він може бути батьком молодшої доньки Архімандрітової.





Родимка видає спорідненість / Фото з телефону Архімандритової

До родини Бессарабова вже мчиться біла "Лада"

Як видно з достатньо поверхневого аналізу, моральне обличчя замполіта дальньої авіації Росії не сильно відрізняється від середньостатистичного по всій країні-терористці. Якби не деякі впливові офіцери, які чомусь недолюблюють Бессарабова, він би цілком міг дослужитися до генерала.

Утім, під нього вже "копають" на службі, тож незабаром його можуть змістити з посади. Ймовірно, навіть відправити на війну проти України. Найімовірніше, вслід за своїм чоловіком місце під сонцем втратить і діячка "Юнармії". Це означає, що у родині полковника незабаром може з'явитися біла похоронна "Лада", а в Карини з Катериною – новий батько. Благо, довго шукати заміну Архімандритовій не доведеться, адже її shot-list складається з десятків кандидатур.

Що ж стосується іншої інформації з телефонів, комп'ютера та архівів пошти полковника, який поки що має доступ до секретних даних, наразі публікувати її не можна для того, аби не завадити Силам оборони України.