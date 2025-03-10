Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 3 по 9 березня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

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Динаміка боїв на фронті: нові антирекорди

Минулого тижня за даними Генштабу, було зафіксовано зростання кількості бойових зіткнень на фронті. Всього за тиждень росіяни 906 разів атакували позиції Сил оборони на усіх напрямках фронту. Проте якщо до минулого тижня лідером в антирейтингу напрямків за кількістю штурмових дій був Покровський, то ситуація за останні дні змінилася:

Курський напрямок – 215 атак;

Покровський напрямок – 159 атак;

Торецький напрямок – 142 атаки;

Лиманський напрямок – 104 атаки;

Новопавлівський напрямок – 49 атак;

Оріхівський напрямок – 43 атаки;

Краматорський напрямок – 41 атака;

Харківський напрямок – 30 атак;

Куп'янський напрямок – 29 атак;

Сіверський напрямок – 24 атаки;

Гуляйпільський напрямок – 21 атака;

Придніпровський напрямок – 1 атака.

Найскладнішою ситуація залишається в операційній зоні в Курській області та в прикордонні Сумщини, де росіяни пішли у наступ. На Покровському напрямку ситуація до кінця тижня ускладнилася.

На Торецькому напрямку тривають запеклі бої, але змін на карті DeepState не зафіксовано. Така ж ситуація й на Лиманському, Оріхівському, Краматорському та Харківському напрямках.

На Куп'янському напрямку продовжує знижуватися ворожа активність, проте Сили оборони також продовжують контратаки. На Сіверському напрямку протягом усього тижня ситуація залишалася стабільною, аж поки 9 березня росіяни не провели 20 штурмів за добу.

На Придніпровському напрямку росіяни остаточно полишили спроби захоплення островів на Дніпрі з подальшою спробою висадки на правому березі Херсонщини.

Ситуація на Курщині погіршується

Минулого тижня ситуація в операційній зоні Сил оборони на Курщині суттєво ускладнилася. На цей напрямок припала найбільша кількість ворожих штурмів протягом тижня.

Ворогові вдалося майже дійти до державного кордону південніше Суджі в районі сіл Курилівка і Гуєво. Це погіршує становище Сил оборони, оскільки дорога з Юнаківки до Суджі тепер перебуває під посиленим контролем ворога.

Крім того, росіяни минулого тижня намагалися прорватися до Суджі за Авдіївським сценарієм, використовуючи газопровід. Близько 100 росіян чи північнокорейських солдатів намагалися трубами потрапити в тил ЗСУ, однак вчасно були виявлені та знищені.





Ситуація південніше Суджі / Карта DeepStateMAP

Крім того, ворог просунувся на лінії від Любимівки до Мартинівки, захопивши й згадані села, а також Руське Порічне, Черкаське Порічне, Косицю, Малу Локню, Стару Сорочину, Миколаївку та Вікторівку. За минулий тиждень зона контролю України в Курській області зменшилася на 105 кілометрів квадратних.





Ситуація на північній частині плацдарму / Карта DeepStateMAP

Також складною є ситуація на Сумщині. Крім того, що прикордоння перебуває під обстрілами, зокрема ударами КАБів, також тривають бої в районах сіл Новеньке і Журавка. Усе Новеньке і дві ділянки біля Журавки перебувають у сірій зоні – ворог продовжує намагатися закріпитися там й наступати на Басівку, аби перекрити дорогу на Курщину.





Ситуація в прикордонні Сумської області / Карта DeepStateMAP

Контратака ЗСУ біля Куп'янська

Попри те, що кількість штурмових дій на Куп'янському напрямку зменшилася, ситуація все одно залишається складною.

Минулого тижня Силам оборони вдалося здійснити контратаку в районі села Западне, що північніше Куп'янська. У самому селі тривають бої. Водночас ворогу вдалося просунутися північніше Новомлинська.

Водночас Сили оборони закріпилися біля самого Куп'янська поблизу Синьківки, де тижнем раніше росіян на 3 кілометри відкинули від околиць Куп'янська.





Ситуація північніше Куп'янська / Карта DeepStateMAP

Однак південніше від Куп'янська ворог на початку минулого тижня просунувся в Загризовому та біля Райгородка.





Ситуація південніше Куп'янська / Карта DeepStateMAP

Що відбувається на півночі Донеччини

Попри суттєве зростання ворожої активності на Лиманському напрямку, лінія зіткнення там не змінилася, проте сіра зона дещо збільшилася в напрямку села Зелена Долина.

Попри всі ворожі атаки, на Сіверському напрямку лінія зіткнення незмінна. Основні бойові зіткнення тривають в районі Білогорівки Луганської області та Виїмки.

Також тривають важкі бої в Часовому Яру, однак всі спроби росіян просунутися зазнають краху. Однак ворог тероризує цивільних, зокрема, постійними ударами по Костянтинівці та Дружківці.

У Торецьку лінія фронту не змінилася попри те, що Торецький напрямок найважчий після Покровського та Курського. Значна частина самого Торецька у сірій зоні. Є повідомлення про контратаки ЗСУ, однак з огляду на відсутність змін на карті – бої складні та динамічні, тож очікуємо новин з цієї ділянки.

На Покровський напрямок наприкінці тижня знову припадала найбільша кількість бойових зіткнень за добу. Однак ворогу не вдалося просунутися вперед на жодній ділянці, але росіяни втратили кілька позицій.

Минулого тижня ЗСУ провели контратаку в селі Піщане. Тижнем раніше росіяни знову захопили позиції в районі села і минулого тижня наші воїни повернули їх.

Також ворога відкинули в селі Успенівка, де росіяни наступали в напрямку Дніпропетровської області. Тривають важкі бої в Піщаному, Котлиному, Удачному та Успенівці.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Водночас на тлі невдач на Покровському напрямку, росіяни продовжують тероризувати мешканців Донеччини. Увечері 7 березня росіяни завдали наймасштабнішого удару по Добропіллю неподалік Покровська – спершу атакували балістичною ракетою "Іскандер-М", а потім завдали повторних ударів дронами-камікадзе та з РСЗВ "Торнадо" з касетними боєприпасами. Унаслідок терористичної атаки загинули 11 людей, 2 з яких – рятувальники, котрі працювали на місці після першого удару. Також 47 людей постраждали.

Росіяни говорять про захоплення Костянтинополя

На Новопавлівському напрямку кількість штурмових дій ворога знизилася, проте все ще залишається високою. Бої тривають майже на всій лінії зіткнення на цій ділянці.

Минулого тижня ворог майже не мав просувань. Тривають бої в Надіївці, Срібному, Андріївці, Улаклах та біля Розливу. Однак ворожі війська змогли просунутися в Улаклах й фактично повністю захопити село.

При цьому пропагандисти вже заявили про нібито захоплення села Костянтинопіль. Східна частина села у сірій зоні, але більшість – під контролем ЗСУ. Росіян у селі навіть немає.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Водночас північніше Великої Новосілки Силам оборони вдається стабілізувати ситуацію – просування ворога сповільнюється. Ба більше – наші війська контратакують.

Минулого тижня ворог атакував в районах сіл Бурлацьке та Привільне і зміг просунутися, однак наприкінці тижня Сили оборони відновили положення і відкинули росіян.





Ситуація на Новопавлівському напрямку / Карта DeepStateMAP

У Запорізькій області попри зростання кількості ворожих атак, змін на лінії зіткнення не зафіксовано. У Херсонській області зафіксовано спад ворожої активності.

Розмов про переговори все більше, однак ворожих атак менше не стає – це стосується і штурмів на фронті, й ударів дронами та ракетами по тилу. Росіяни всіма силами показують, що їм не потрібен мир, їм потрібне знищення нашої країни й нас як нації, і вони робитимуть для цього все – і зараз, і надалі. Тому єдиною гарантією миру для нас є наша армія, яку ми з вами повинні підтримувати всіма силами. Найпростіший спосіб підтримати військо прямо зараз – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.