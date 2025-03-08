Після першого удару по місту росіяни вдарили вдруге – саме тоді, коли рятувальники намагалися ліквідувати наслідки. Все, що відомо про цинічну атаку на Добропілля, передає 24 Канал.

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Росіяни завдали по Добропіллю три удари

Ввечері 7 березня російська армія вдарила двома балістичними ракетами по центру Добропілля на Донеччині. Після прибуття спецслужб на місце росіяни вдалися до повторного ракетного обстрілу, умисно по рятувальниках. Навіть попри це надзвичайники продовжили роботу.

Внаслідок обстрілу Добропілля загинуло щонайменше 11 людей. Ще 30 осіб поранені, серед яких п'ятеро дітей.

Окрім цього, пошкоджено 8 п'ятиповерхових будинків, адмінбудівлю, 30 автомобілів включно з пожежною автівкою, виникли пожежі в житлових будинках та адміністративній будівлі.

ДСНС вдалося ліквідувати пожежу у 20 квартирах, ліквідовано 3 займання загальною площею 190 квадратних метрів.

Які наслідки атаки на Добропілля / фото Вадима Філашкіна

Як відреагувала на атаку влада

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що росіяни знову вдалися до підлої та нелюдської тактики залякування. Лідер подякував всім екстреним службам, поліції, ДСНС, медикам, які, "попри загрозу повторних ударів, не бояться й рятують людей від цього терору".

Такі удари показують, що цілі в Росії незмінні. Тому дуже важливо продовжувати робити все для захисту життя, зміцнювати нашу ППО, посилювати санкції проти Росії. Має зламатися все, що допомагає Путіну фінансувати війну,

– резюмував президент.

Також місце влучання у Добропілля оглянув голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. Він зазначив, що зруйновані вщент будинки та згорілі автівки – страшний рубець на тілі міста.

"Але найстрашніше – усвідомлення кількості жертв. Зараз достеменно відомо про 11 загиблих і 30 поранених, але пошукова операція триває і ці цифри ще можуть зрости", – вказав він.

Очільник ОВА дав доручення відповідальним службам якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілу. Окрім цього, Філашкін повідомив, що 8 березня на Донеччині оголошено Днем жалоби. За його словами, удар по Добропіллю став одним з найжорстокіших за останній час.