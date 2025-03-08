После первого удара по городу россияне ударили второй раз – именно тогда, когда спасатели пытались ликвидировать последствия. Все, что известно о циничной атаке на Доброполье, передает 24 Канал.

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Россияне нанесли по Доброполью три удара

Вечером 7 марта российская армия ударила двумя баллистическими ракетами по центру Доброполья в Донецкой области. После прибытия спецслужб на место россияне прибегли к повторному ракетному обстрелу, умышленно по спасателям. Даже несмотря на это чрезвычайники продолжили работу.

В результате обстрела Доброполья погибли по меньшей мере 11 человек. Еще 30 человек ранены, среди которых пятеро детей.

Кроме этого, повреждено 8 пятиэтажных домов, админздание, 30 автомобилей включая пожарную машину, возникли пожары в жилых домах и административном здании.

ГСЧС удалось ликвидировать пожар в 20 квартирах, ликвидировано 3 возгорания общей площадью 190 квадратных метров.

Какие последствия атаки на Доброполье / фото Вадима Филашкина

Как отреагировала на атаку власть

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что россияне снова прибегли к подлой и бесчеловечной тактике запугивания. Лидер поблагодарил все экстренные службы, полиции, ГСЧС, медикам, которые, "несмотря на угрозу повторных ударов, не боятся и спасают людей от этого террора".

Такие удары показывают, что цели в России неизменны. Поэтому очень важно продолжать делать все для защиты жизни, укреплять нашу ПВО, усиливать санкции против России. Должно сломаться все, что помогает Путину финансировать войну,

– резюмировал президент.

Также место попадания в Доброполье осмотрел председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин. Он отметил, что разрушенные до основания дома и сгоревшие машины – страшный рубец на теле города.

"Но самое страшное – осознание количества жертв. Сейчас точно известно об 11 погибших и 30 раненых, но поисковая операция продолжается и эти цифры еще могут возрасти", – указал он.

Глава ОВА дал поручение ответственным службам как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела. Кроме этого, Филашкин сообщил, что 8 марта в Донецкой области объявлено Днем траура. По его словам, удар по Доброполью стал одним из самых жестоких за последнее время.