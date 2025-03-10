Упродовж доби геолокаційні кадри засвідчили як успіхи ЗСУ, так і російської армії, зокрема у Курській області. Висновки та карти Інституту вивчення війни публікує 24 Канал.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 10 березня

Російські війська захоплюють північну частину українського виступу в Курській області . На геолокаційних кадрах видно, що вони захопили Нову Сорочину на північний захід від Суджі, Малу Локню, Лебедівку та поля між цими населеними пунктами.

. На геолокаційних кадрах видно, що вони захопили Нову Сорочину на північний захід від Суджі, Малу Локню, Лебедівку та поля між цими населеними пунктами. На Харківському напрямку під Вовчанськом росіяни атакували без просувань. На Куп'янському, Лиманському та до Борової – так само. Але вони мали успіхи на Сіверському напрямку, зокрема на північ від Верхньокам’янського, що на схід від Сіверська.

зокрема на північ від Верхньокам’янського, що на схід від Сіверська. У місті Часів Яр просувань не зафіксовано. Але у Торецьку активність окупантів призвела до просувань на заході міста, а ЗСУ трохи просунулися в центрі Торецька та відбили стадіон "Авангард", що засвідчили геолокаційні кадри.

Бойові дії в Україні та Росії за 9 березня / Карти ISW

Українські війська просунулися і на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри показують, що це сталося вздовж вулиці Польової на південному сході Лисівки та на південь від цього населеного пункту.

Геолокаційні кадри показують, що це сталося вздовж вулиці Польової на південному сході Лисівки та на південь від цього населеного пункту. Російські війська просунулися на Курахівському напрямку. Геолокація свідчить, що вони підняли свої прапори в центрі та на південному заході Костянтинополя, що на захід від Курахового, тобто вони захопили цей населений пункт.

що на захід від Курахового, тобто вони захопили цей населений пункт. На напрямку Великої Новосілки просувань окупантів не було, на Гуляйпільському напрямку так само, як і на Херсонському напрямку. Але на заході Запорізької області російські війська просунулися на північний захід від Роботиного.

Підсумовуючи, Інститут вивчення війни (ISW) зауважив, що українські сили просунулися під Торецьком і Покровськом, а російські – в Сумській і Курській областях, а також поблизу Сіверська, Торецька, Курахового і Роботиного.